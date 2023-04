Auto in Flammen Drei Tote bei Unfall in Formel-1-Tunnel von Monaco

Bei einem Autounfall in einem Tunnel in Monaco sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto stieß am frühen Samstagmorgen gegen die Wand des Tunnels im Zentrum der Stadt und geriet in Brand, wie die Behörden mitteilten.

Massiver Rauch zog in angrenzende Wohngebäude, aus denen rund ein Dutzend Bewohner evakuiert werden mussten.

Die Feuerwehr konnte die Insassen des Autos nur noch tot bergen. Weitere Wagen waren nicht in den Unfall verwickelt. Der Tunnel bleibe zunächst gesperrt, hieß es. Der Tunnel Louis II, in dem es zu dem Unfall kam, ist Teil des Formel 1-Parcours in Monaco.

Wie die Zeitung „Monaco-Matin“ berichtete, war die Feuerwehr mit 30 Kräften im Einsatz. Zwei von der Rauchentwicklung betroffene Anwohner seien ins Krankenhaus gekommen. Experten der Polizei versuchten, den Unfallhergang zu klären. (dpa)

