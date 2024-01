Tödlicher Unfall in Oberbayern : Bergsteiger stürzt an der Alpspitze rund 100 Meter in die Tiefe

Ein Mann ist am Sonntag beim Klettern an der Alpspitze abgestürzt. Er starb noch vor Ort an den Folgen einer Kopfverletzung. Die Route war als mittelschwer gekennzeichnet.