Flammen, Rauch und Tränen Bilder zum Brand der historischen Börse in Kopenhagen

Die historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes – eines der ältesten und bekanntesten der dänischen Hauptstadt – stürzte am Dienstagmorgen ein. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude seien abgesperrt, teilte die Polizei auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen.

Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 7.30 Uhr unter dem Kupferdach des roten Backsteingebäudes aus. „Es ist ein Kupferdach, und es ist einfach unmöglich, unter dieses Dach zu gelangen, daher hat das Feuer genügend Zeit, sich zu entfalten“, sagte der Chef der Einsatzkräfte, Jakob Vedsted Andersen, der Nachrichtenagentur Ritzau. Das Feuer habe sich vom Dach nach unten in das Gebäude ausgebreitet.

Nach Angaben der Feuerwehr erfasste der Brand bereits bis zum Vormittag etwa die Hälfte des riesigen Gebäudes. Der Einsatzleiter sagte der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge, Teile des Dachs seien eingestürzt und das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Etwa 120 Feuerwehrleute und etwa 60 Helfer der Streitkräfte seien im Einsatz.

Bei dem Brand sind tragende Strukturen beschädigt worden. Die Feuerwehr bestätigte am Dienstag, dass das Gebäude zu einem Teil stark verbrannt sei. Von einem Einsturz des gesamten Gebäudes gingen die Einsatzkräfte zunächst aber nicht aus.

Rauch steigt am Dienstagmorgen aus der historischen Börse in Kopenhagen auf. © AFP/Emil Helms

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen mehrere historische Gemälde aus dem brennenden Gebäude retteten. Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung, darunter das Werk „Von der Kopenhagener Börse“ von P.S. Krøyer, das während des Brandes von mehreren Personen davongetragen wurde.

Der ehemalige dänische Kulturminister und jetzige Vorstandsvorsitzende von Danish Business (Dansk Erhverv), Brian Mikkelsen (L), hilft bei der Evakuierung von Gemälden. © AFP/Ida Marie Odgaard

„Heute Morgen bot sich uns ein trauriger Anblick“, schrieb Dänemarks König Frederik X. in einer Mitteilung, die das Königshaus am Dienstag in sozialen Medien veröffentlichte. „Ein wichtiger Teil unseres architektonischen Kulturerbes stand und steht immer noch im Flammen.“

Seit 400 Jahren sei das Gebäude von Christian IV. ein wichtiges Wahrzeichen für Kopenhagen. Die markante Drachenspitze, die nun eingestürzt ist, habe das Stadtbild mit geprägt und dazu beigetragen, Kopenhagen als „Stadt der Türme“ zu definieren.

Flammen verschlingen das Dach der Börse. © AFP/Ida Marie Odgaard

„Die Königin und ich möchten all jenen danken, die seit dem frühen Morgen dafür gesorgt haben, dass niemand verletzt wurde, und die dafür gekämpft haben, so viel wie möglich von dem Gebäude und den vielen Kulturschätzen und Kunstwerken zu retten, die die Börse beherbergt“, hieß es in der Mitteilung.

„Ein Stück dänische Geschichte in Flammen“

Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich bestürzt über den Brand der historischen Börse in Kopenhagen gezeigt. „Schreckliche Bilder, die wir gerade sehen. Ein Stück dänische Geschichte in Flammen“, schrieb Frederiksen auf Instagram.

Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark. © dpa/Liselotte Sabroe

„Die Börse ist eines der ikonischsten Gebäude Kopenhagens. Ein Symbol für 400 Jahre Geschäftsgeschichte in Dänemark. Unersetzliches kulturelles Erbe. Es tut weh, zu sehen.“ Gleichzeitig dankte die Politikerin Feuerwehr, Polizei und allen, „die mutig gegen das Feuer kämpfen“.

„Unser Notre-Dame-Moment“

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb zuvor bei X: „Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Es wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben.

Das Dach der alten Börse aus dem 17. Jahrhundert, die einst das Finanzzentrum Dänemarks war, wurde von Flammen zerstört. © dpa/ Ida Marie Odgaard

Einsatzkräfte versuchen, das Feuer zu bekämpfen. © dpa/Emil Helms

Feuerwehrleute verlassen den Haupteingang. © dpa/Ida Marie Odgaard

Die historische Börse wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. © REUTERS/Emil Helms

Eine Frau reagiert entsetzt auf den Brand. © REUTERS/Ida Marie Odgaard

Die historische Börse ist eines der markantesten Gebäude der Stadt, der Brand ist für viele Stadtbewohner sehr emotional. © dpa/Ida Marie Odgaard

Wegen des Feuers wurde am Morgen auch ein Flügel des Schlosses Christiansborg evakuiert. Darin haben mehrere Abgeordnete und Journalisten ihr Büro. Das sogenannte Provianthuset liegt zwischen dem Schloss Christiansborg und der Königlichen Bibliothek.

Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt. © REUTERS/Tom Little

Die Sitzungen im Plenarsaal und die Ausschusssitzungen sollten am Dienstag zunächst wie geplant in Christiansborg stattfinden. Die Kopenhagener Polizei kündigte außerdem auf X an, dass sie die Gebäude vom Finanzministerium in Richtung Wasser evakuieren werde.

Das Gebäude auf der östlichen Spitze der Insel Slotsholmen liegt am Holmens Kanal gegenüber der Dänischen Nationalbank und ist eine Touristenattraktion. Der Turm, der vier ineinander verschlungene Drachenschwänze darstellt, gilt als ein Wahrzeichen der Stadt. (dpa/AFP/Reuters)