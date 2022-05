Mindestens ein Toter, Dutzende Verletzte und Millionenschäden – das ist die vorläufige Bilanz des Orkantiefs „Emmelinde“ in Deutschland. Besonders stark betroffen war am Freitag Nordrhein-Westfalen. Im ostwestfälischen Paderborn wurden nach Polizeiangaben 43 Menschen verletzt, zehn davon schwer.

Im rheinland-pfälzischen Ort Wittgert starb ein 38-jähriger Mann, als er beim Betreten eines unter Wasser stehenden Kellers einen Stromschlag erlitt, dadurch zu Fall kam und vermutlich mit dem Kopf aufschlug, wie die Polizei mitteilte.

In Paderborn sprach die Polizei von einer „Schneise der Verwüstung“. Unzählige Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Bäume entwurzelt. Der öffentliche Nahverkehr war schwer beeinträchtigt.

Angesichts von immer wieder auffrischendem Wind und vielen noch ungesicherten Gefahrenstellen rief die Polizei die Menschen auf, zu Hause zu bleiben. Auch für Samstag sei „mit erhöhten Gefahren durch starke Winde“ zu rechnen.

Im 35 Kilometer von Paderborn entfernten Lippstadt verursachte mutmaßlich ein Tornado am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr massive Schäden. Betroffen sei das gesamte Stadtgebiet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zahlreiche Dächer seien abgedeckt worden und Bäume auf Autos gestürzt.

Berichte über Verletzte gibt es von dort bisher nicht. Im Freizeitbad Cabrioli wurden zeitweise etwa 120 Badegäste eingeschlossen, weil umgestürzte Bäume den Eingang blockierten. Später seien die Eingeschlossenen befreit worden, berichtete die Feuerwehr.

Als der Tornado durchs historische Zentrum der mehr als 800 Jahre alten westfälischen Stadt fegte, hätte normalerweise eine Sportveranstaltung an genau dieser Stelle stattfinden sollen, erfuhr ein Tagesspiegel-Reporter vor Ort – um diese Zeit standen Bambinilauf und Schülerlauf an, am Abend hätten mehr als tausend Sportler am Altstadtlauf für die Erwachsenen teilnehmen sollen.

Doch die Stadt hatte die Veranstaltung am Freitagmorgen abgesagt. Der Tornado schlug eine circa 400 bis 500 Meter breite Schneise, als er von Westen nach Osten über die Stadt hinwegfegte. Nördlich und südlich davon gab es allem Anschein nach keine Schäden.

Ein umgestürzte Eiche auf dem Rathausplatz in Lippstadt in NRW. Foto: Ingo Salmen

Im Mittelfranken in Bayern wurden während des dortigen Unwetters 14 Menschen beim Einsturz einer Holzhütte verletzt, darunter mehrere Kinder. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in Spalt (Landkreis Roth) nahe dem Großen Brombachsee.

Einer Polizeisprecherin zufolge hatten angesichts des in Bayern aufziehenden Unwetters mehrere Urlauber in der rund 85 Quadratmeter großen Hütte Schutz gesucht, die dann zur Seite gekippt und in sich zusammengefallen sei.

Insgesamt löste das Unwetter in Mittelfranken knapp 400 Feuerwehreinsätze aus – vor allem wegen vollgelaufener Keller, entwurzelter Bäume und beschädigter Hausdächer. Zwischen Neuhaus und Hersbruck wurde die Bahnstrecke wegen Bäumen auf den Gleise gesperrt.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland blieben größere Schäden trotz massiver Gewitter aus. Polizei und Rettungskräfte meldeten nur vereinzelt umgestürzte Bäume, Hagelschäden an Autos sowie die Überflutung von Kellern. Im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich wurden bei einem Autounfall auf regennasser Landstraße fünf Menschen verletzt, darunter ein dreijähriges Kind.

In Thüringen kam am späten Freitagabend ein Autofahrer bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis aufgrund von Aquaplaning mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und krachte gegen eine Betonwand, wie die Polizei mitteilte. Er und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Auch andernorts in Thüringen mussten die Einsatzkräfte ausrücken – hauptsächlich wegen entwurzelter Bäume, die Straßen blockierten.

In Paderborn wurde die Dachhaut eines Hauses über die Front geweht. Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Sachsen musste wegen eines Gewitters über Leipzig die Band Rammstein ihr Konzert am Freitagabend für eine halbe Stunde unterbrechen. 45 Minuten nach Beginn der Show wurden die Menschen in der Red-Bull-Arena aufgefordert, den Innenraum des Stadions zu verlassen und Schutz zu suchen. Nach 15 Minuten wurden die Fans dann zurück in den Innenraum gelassen.

Schon vor Beginn der Unwetter kam es zum Start ins Wochenende vielerorts in Deutschland zu Beeinträchtigungen. Einzelne Veranstaltungen wurden abgesagt, darunter eine Kuriosität in Solingen: Dort soll ein coronabedingt ausgefallener Weihnachtsmarkt nun erst ab Samstag und somit einen Tag später als geplant nachgeholt werden. Auch für den Reiseverkehr wurde mit Behinderungen gerechnet: Die Deutsche Bahn stellte ihre Kundschaft auf Verspätungen und Zugausfälle ein.

Ein mutmaßlicher Tornado trifft Lippstadt in NRW. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Samstag sollte das Gewittertief nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ostwärts über Mecklenburg-Vorpommern abziehen. Im Süden sei noch vereinzelt mit Gewittern zu rechnen.

Die Menschen im Nordosten können sich auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen und auch im Südwesten soll es sonnig, jedoch nicht mehr so warm wie bisher werden. (dpa, AFP, Tsp)