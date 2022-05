Erstmals seit knapp sechs Jahren ist ein kommerzieller Flug aus der jemenitischen Hauptstadt Sanaa gestartet. Die Maschine der Fluggesellschaft Yemenia hob am Montagmorgen mit 126 Passagieren an Bord Richtung Amman ab, wie AFP-Journalisten berichteten. Bei den meisten Insassen handelte es sich um ältere Menschen oder Patienten, die in der jordanischen Hauptstadt behandelt werden sollen.

Ermöglicht wurde der Flug durch die seit Anfang April geltende Waffenruhe im Jemen, die auf Vermittlung der Vereinten Nationen zustande gekommen war. Sie soll zunächst zwei Monate lang gelten.

Ein Mann hilft einer Verwandten im Rollstuhl in der Abflughalle am Flughafen Sanaa. Foto: REUTERS/Khaled Abdullah

Die Huthi-Rebellen hatten die jemenitische Hauptstadt Sanaa 2014 besetzt. Seit August 2016 war von dort aus kein kommerzieller Flug mehr gestartet.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von arabischen Staaten unterstützten Truppen des inzwischen zurückgetretenen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi und den schiitischen, vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. In dem Krieg wurden bereits hunderttausende Menschen getötet. (AFP)