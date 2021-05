An einem Munitionslager der Bundeswehr in Rheinbach bei Bonn sind am Dienstag mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Das Feuer brach nach Angaben eines Sprechers der Streitkräftebasis wohl aus, als ein Tanklastzug eine sogenannte Tankbombe - eine Art kleine Tankstelle - mit Diesel befüllen wollte. Der Laster und ein weiterer Sprinter hätten dabei Feuer gefangen. Die Rauchwolke war auch noch aus großer Entfernung zu sehen. Verletzte gab es den Angaben zufolge aber nicht. Das Feuer war am späten Nachmittag gelöscht. Mehrere Medien berichteten.

Nach Angaben der Bundeswehr werden an dem Munitionslager aktuell Straßenarbeiten von einer zivilen Firma unternommen. Um die Baustellenfahrzeuge zu betanken, werde die sogenannte Tankbombe mit Kraftstoff gefüllt. (dpa)