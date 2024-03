Flixbus verunglückt Mindestens fünf Tote und mehr als 20 Verletzte bei schwerem Unfall auf A9 bei Leipzig

Auf der A9 bei Leipzig hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mindestens fünf Menschen sind ums Leben gekommen und mehr als 20 wurden verletzt, als ein Reisebus von der Fahrbahn abkam. Der Busfahrer ist nicht unter den Todesopfern. Dies teilte die Polizei mit.

Bei dem Bus handelte es sich um ein Fahrzeug der Firma Flixbus. Er sollte von Berlin nach Zürich fahren. Das berichtete der rbb. Nach Tagesspiegel-Recherchen startete der Bus um 8 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin-Charlottenburg und hätte um 21:10 Uhr am Züricher Hauptbahnhof ankommen sollen. Die Polizei Sachsen bestätigte das auf Twitter und gab die Liniennummer mit 234 an.

Der Anbieter Flixbus hat sich schwer betroffen gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch auf Anfrage. An Bord waren nach Angaben von Flixbus 53 Fahrgäste und zwei Fahrer. Es werde eng mit den örtlichen Behörden und den Rettungskräften vor Ort zusammengearbeitet und alles daran gesetzt, die Unfallursache schnell und lückenlos aufzuklären.

Es soll kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet. Der Reisebus war aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Die Polizei sagte, dass nach aktuellem Kenntnisstand kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sei.

Einsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauber stehen auf der A9 an der Unfallstelle. © dpa/Jan Woitas

Mehrere Rettungshubschrauber und zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Die Fahrbahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrspur nach Berlin soll laut Polizei am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden, die Strecke nach München bleibt vorerst gesperrt.

Die Bergungsarbeiten könnten noch bis in den Abend andauern, sagte ein Polizeisprecher.

Kliniken bereiteten Aufnahme von Patienten vor

Die Krankenhäuser in der Umgebung bereiteten sich auf einen Großeinsatz vor. Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig. Zudem habe man bei der Leitstelle angegeben, welche Kapazitäten es bei der Aufnahme von Patienten gibt.

„Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer“

Nach dem schweren Unfall hat sich Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig bestürzt gezeigt. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten. Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort, die schnelle Hilfe leisten“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.

Reisebusse sind relativ sicher Fernbusse zählen eigentlich zu den sichersten Verkehrsmitteln. Der Unfallstatistik zufolge sind Busse vergleichsweise selten in Verkehrsunfälle mit Personenschaden involviert. Und wenn doch, dann werden wiederum die wenigsten Menschen in einem Reisebus verletzt, sondern eher in Linienbussen. Allerdings kommen auch gelegentlich Menschen bei schweren Unglücken auf Autobahnen ums Leben (dpa).

Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach den Hinterbliebenen der Todesopfer sein Beileid aus. Zudem „hoffe ich, dass es den Verletzten schnell wieder besser geht“. Schuster dankte den Rettungskräften für ihren professionellen Einsatz. Es sei eine „schwere Lage“ gewesen, die „hervorragend gemeistert“ worden sei. Er habe in den Gesichtern der Feuerwehrleute gesehen, „wie schwierig diese Szenen waren“.

Das Schkeuditzer Kreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.

2019 hatte es auf der A9 bei Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt einen schweren Busunfall gegeben. Dabei starb eine Frau, und mehrere Menschen wurden verletzt. Im Dezember 2023 war ein Reisebus auf der A9 bei Leipzig verunglückt, es gab mehrere Verletzte. (Tsp, dpa, AFP)