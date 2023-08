Füße ragen aus dem Boden Ermittler entdecken im Saarland im Garten vergrabene Leiche

Ermittler haben in Homburg im Saarland eine schreckliche Entdeckung gemacht: Sie entdeckten in einem Garten eine teilweise vergrabene Leiche. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurden die Beamten am Mittwochmittag zu dem Einsatz gerufen. Eine Anwohnerin habe berichtet, dass er auf dem Nachbargrundstück ein Loch gesehen habe, das einem Grab ähnele.

Zudem habe sie einzelne Teile des Körpers aus dem Loch herausragen sehen. Die Polizei entdeckte vor Ort dann tatsächlich einen Leichnam, der bis auf die Füße vergraben gewesen und einem Bericht der „Saarbrücker Zeitung“ zufolge bereits teilweise verwest sei.

„Im Moment ist noch nicht klar, wie die Person zu Tode gekommen ist“, sagte ein Sprecher der Polizei Hommburg. Auch die Identität des oder der Toten war zunächst unklar. Es liege „im Bereich des Möglichen“, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele. Eine Obduktion soll die Identität, die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären.

In einem angrenzenden Haus wurden demnach zwei Menschen angetroffen. Ob sie im Zusammenhang mit der Leiche stehen, sei unklar, so der Sprecher. Nach Informationen der „Bild“ kamen Spezialkräfte zum Einsatz.

Die Elitebeamten sollen eine Tür aufgebrochen und die beiden Bewohner, einen 63 Jahre alten Mann und eine 62 Jahre alte Frau, aus dem Haus geholt haben. Sie seien auf eine Polizeiwache gebracht worden. (Tsp, dpa, AFP)