Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson ist am Sonntagnachmittag ins All gestartet und nach rund eineinhalb Stunden erfolgreich wieder auf der Erde gelandet.

Der 70-jährige Milliardär nahm an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teil. Kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit landete Branson mit seinen Mitfliegern wieder auf dem Weltraumhafen nahe der Kleinstadt Truth or Consequences im US-Bundesstaat New Mexico.

Ein Trägerflugzeug hatte den Raumflieger "VSS Unity" zunächst in eine Höhe von rund 15 Kilometern gebracht. Die wie ein Düsenjet aussehende "VSS Unity" flog dann mit rund 3700 Stundenkilometern auf eine Höhe von rund 90 Kilometern, wo die Passagiere für kurze Zeit Schwerelosigkeit erlebten und die Erdkrümmung sehen konnten.

Das Video zeigt, wie die "VSS Unity" abhebt:

Dann begann schon wieder der Abstieg. Es war ein Parabelflug, wie ihn die ersten US-Astronauten vor 60 Jahren vollführten. Die für eine Umlaufbahn nötige Höhe wurde aber längst nicht erreicht, die internationale Raumstation ISS fliegt auf einer Bahn etwa 300 Kilometer höher.

Nach rund 90 Minuten landeten Branson und seine fünf Begleiter, darunter zwei Piloten, mit dem Raumflugzeug wieder auf der Erde.

Lächelt in Richtung Erde: Richard Branson. Foto: Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Virgin Galactic will ab dem kommenden Jahr zahlende Weltraumtouristen ins All bringen. Branson steht damit in Konkurrenz zum privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mensch der Welt will seinerseits am 20. Juli in den Weltraum fliegen – als Passagier des ersten bemannten Flugs von Blue Origin.

Branchenexperten der Schweizer Großbank UBS rechnen damit, dass sich bis Ende des Jahrzehnts ein Markt von jährlich drei Milliarden Dollar entwickelt. Wohlhabende Menschen aus aller Welt haben sich bei den Anbietern bereits auf die Wartelisten gesetzt, um Flugtickets zum Preis von jeweils rund 250.000 Dollar zu ergattern.

Hier sehen Sie die Ankunft von Branson am Flughafen in New Mexico:

Ursprünglich war nicht vorgesehen, dass Branson selbst bei diesem Erstflug einer Unity-Rakete mit Passagieren mitfliegt. Mit dieser Ankündigung hat er nicht nur seinen Konkurrenten überrascht, sondern offenbar auch seine Ehefrau. Sie habe ihm gesagt: „Wenn Du verrückt genug bist, diese tollen Dinge zu tun, dann mach es. Aber ich werde nicht zu Deiner Beerdigung gehen.“ (AFP, Reuters, Tsp)