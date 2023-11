Großeinsatz der Polizei in Köln Zwölfjähriger Schüler schnappt sich nach Streit ein Messer aus der Lehrküche

Ein mit einem Messer bewaffneter Schüler hat in Köln einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Zwölfjährige hatte sich in einer Förderschule im Stadtteil Müngersdorf nach einem Streit im Sportunterricht mit einem Messer aus der Lehrküche der Schule bewaffnet, teilte die Kölner Polizei am Donnerstag mit. Schulmitarbeiter hätten den Zwölfjährigen dann überwältigen können. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage war die Polizei eigenen Angaben zufolge am Donnerstagvormittag mit einem Großaufgebot angerückt. Mitschüler schlossen sich zunächst nach Anweisungen der Schulleitung in ihren Klassenzimmern ein. Die zwei Schulmitarbeiter konnten den Zwölfjährigen demnach überwältigen, als dieser mit dem Messer die Küche verlassen wollte. Der Zwölfjährige blieb körperlich unverletzt, er kam in ärztliche Betreuung. (AFP)