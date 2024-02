In Handschellen abgeführt Rapper Killer Mike nach dreifachem Gewinn bei Grammys festgenommen

Erst gewann er drei Grammys - dann ist Rapper Killer Mike einem Bericht zufolge festgenommen worden. Ein von einem Reporter des „Hollywood Reporter“ veröffentlichtes Video zeigte den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Render heißt, wie er in Handschellen an einen unbekannten Ort in der Arena gebracht wurde, in der die Grammy-Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles stattfand.

Ein Sicherheitsbeamter sagte nach Angaben der Fachzeitschrift, der Rapper sei aus einem Grund festgenommen worden, der nichts mit der Gala zu tun habe. Das Los Angeles Police Department reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Anscheinend während er festgehalten wurde, teilte Killer Mike eine Reihe von Emojis, die seine drei Auszeichnungen und seinen Erfolg darstellen sollten. „Danke Gott“ schrieb er dazu.

Killer Mike wurde bei der Grammy-Verleihung am Sonntag in Los Angeles mit „Michael“ für das beste Rap-Album ausgezeichnet, ebenso mit „Scientists & Engineers“ für den besten Rap-Song und die beste Rap-Performance. (AFP)