Mädchen, die derzeit in Deutschland zur Welt kommen, werden im Schnitt 83,3 Jahre alt. Bei Jungen sind es 78,5 Jahre, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Laut Zahlen aus der sogenannten Sterbetafel 2016/2018 stieg die Lebenserwartung bei Jungen und Mädchen gegenüber der letzten Berechnung 2015/2017 um etwa 0,1 Jahre. Das entspricht der durchschnittlichen jährlichen Veränderung der vergangenen zehn Jahre.

Das höchste Alter können Mädchen und Jungen nach wie vor in Baden-Württemberg erwarten, wie es weiter hieß. Dort liegt der Schnitt bei 84,1 Jahren beziehungsweise 79,7 Jahren. Schlusslicht bei den männlichen Neugeborenen ist weiter Sachsen-Anhalt mit 76,3 Jahren und bei den Mädchen das Saarland mit 82,1 Jahren.

Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern zugunsten der Frauen ist mit 6,4 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern am größten und in Hessen mit 4,3 Jahren am geringsten.

Die Statistiker beobachten inzwischen bundesweit einen Trend hin zu einem langsameren Anstieg der Lebenserwartung. Bis zur Sterbetafel 2006/2008 hatte die Lebenserwartung Neugeborener jahrzehntelang im jährlichen Durchschnitt noch um rund 0,2 Jahre bei den Mädchen und um etwa 0,3 Jahre bei den Jungen zugenommen.

Die Entwicklung der Lebenserwartung seit 1991. Foto: AFP / Jochen GEBAUER

Im Zuge dieser Entwicklung geht den Angaben zufolge auch die Differenz in der Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern nicht mehr so stark zurück wie in den vorangegangenen Jahrzehnten: Um die Jahrtausendwende belief sie sich noch auf sechs Jahre zugunsten der Frauen. In den zehn Jahren danach verringerte sich der Unterschied dann um ein Jahr auf fünf Jahre. Jedes Jahrzehnt steigt die Lebenserwartung der Menschen im Mittel um dreieinhalb Jahre. (epd)