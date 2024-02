„Bayern als letzte Preußen“ Söder kommt 2024 als Reichskanzler Otto von Bismarck zur Fastnacht

Eine knappe Stunde hat es gedauert, dann sitzt Markus Söders Kostüm für die Fränkische Fastnacht in Veitshöchheim: Der CSU-Chef hat sich als Otto von Bismarck verkleidet, der ehemalige Reichskanzler.

Ein Fingerzeig auf die Kür des Kanzlerkandidaten der Union? „Strauß hat immer gesagt, in schweren Zeiten müssen die Bayern die letzten Preußen sein“, begründet Söder seine Kostümwahl mit Verweis auf den langjährigen ehemaligen CSU-Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird von Maskenbildner Armin Häfner im Staatstheater Nürnberg zum Reichskanzler Otto von Bismarck hergerichtet. Eine Stunde dauerte die Verwandlung. © picture alliance/dpa

Bismarck sei zudem ein starker, durchsetzungsfähiger Staatsmann gewesen. „Er hat eine Bündnispolitik betrieben, die am Ende dazu geführt hat, dass Deutschland nicht isoliert war“, gibt sich auch Söder staatstragend. Dabei war der CSU-Chef in früheren Jahren noch in ganz anderen Kostümen zur Fränkischen Fastnacht erschienen. Etwa als Schauspiel-Schönheit Marilyn Monroe oder als Gandalf, die Figur aus „Herr der Ringe“.

2010 verkleidete der bayrische Ministerpräsident sich als Zauberer Gandalf aus „Der Herr der Ringe“ © picture alliance / dpa

2013 ging Söder als Marilyn Monroe – in Begleitung von Charlie Chaplin. © picture alliance / dpa

2014 wagte Söder grün – als Shrek der tollküne Held. © picture alliance/dpa

Neben Horst Seehofer tritt Söder 2015 als fränkischer „Mahatma Gandhi“ auf. © picture alliance / dpa

Auch mit gelb kokettierte er: 2017 als Homer Simpson. © picture alliance / Daniel Karmann/dpa

Da haben die Menschen gerätselt: Im vergangenen Jahr verkleidete Söder sich als Stammesältester. © picture alliance/dpa

Weniger ausgefallen war dagegen bereits die Verkleidung Söders im vorigen Jahr, als der Ministerpräsident als Stammesältester zur Fastnacht erschien, und der ein oder andere zunächst über die Bedeutung des Kostüms rätseln musste. (dpa)