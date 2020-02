Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Genauere Angaben zu den Verletzten oder dem Hergang des Unglücks machte die Behörde zunächst nicht.

Wie die lokale „Waldeckische Landeszeitung“ berichtet, soll ein Mercedes-Kombi in die Zuschauermenge am Straßenrand gefahren sein. Wie auf einem Foto zu sehen ist, ereignete sich die Tat in der Nähe eines Supermarktes.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der „Hessenschau“, dass das Auto etwa 30 Meter in die Menge gefahren sei. Es ist bisher nicht klar, ob es sich um einen Anschlag oder um einen Unfall handelt.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar. (TSP/dpa/AFP)