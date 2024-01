Müde Piloten und überforderte Lotsen Wie wahrscheinlich sind Unfälle mit Flugzeugen?

Es ist ein seltenes Unglück, das sich zu Anfang der Woche in Japan ereignet hat. Ein Airbus A350 der Japan Airlines kollidierte beim Aufsetzen am Flughafen in Tokio mit einem Turboprop-Flugzeug der japanischen Küstenwache. Eigentlich ist der Verkehr an Flughäfen und in der Luft penibel geregelt. Gerade an Drehkreuzen wird es schon mal eng, schwerwiegende Zusammenstöße sind bisher aber sehr selten. Doch mit einer zu erwartenden weiteren Zunahme des Verkehrs wachsen die Gefahren.