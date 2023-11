Mysteriöser Street-Art-Künstler Banksy hat seinen Vornamen wohl schon vor Jahren verraten

Das Rätsel um die Identität des Street-Art-Künstlers Banksy scheint zumindest teilweise gelöst. In einem am Dienstag aufgetauchten Interview aus dem Jahr 2003 gibt der Superstar der internationalen Kunstszene seinen Vornamen an.

Von der BBC gefragt, ob sein wirklicher Name „Robert Banks“ laute, antwortete Banksy mit „es heißt Robbie“. Über die Identität von Banksy wird seit Jahren spekuliert, er selbst hält sich aus der Öffentlichkeit heraus.

Bekannt ist lediglich, dass er aus Bristol im Südwesten Großbritanniens stammt. Banksy-Werke werden bei Auktionen für Millionen-Summen verkauft. (AFP)