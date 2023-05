Nach Preisverleihung in New York Harry und Meghan in „beinahe katastrophale Verfolgungsjagd“ verwickelt

Der britische Prinz Harry, seine Ehefrau Meghan und deren Mutter sollen in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) in eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt worden sein, die „beinahe katastrophal“ geendet sei. Das berichtete ein Sprecher des Prinzen der Nachrichtenagentur Reuters. Er beschrieb das Verhalten der Paparazzi als „hochgradig aggressiv“.

Der Vorfall eignete sich demnach nach einer Preisverleihung in New York, bei der Herzogin Meghan ausgezeichnet worden war. Bilder, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen Harry, Meghan und ihre Mutter in einem Taxi.

„Die unerbittliche Jagd, die mehr als zwei Stunden andauerte, resultierte darin, dass es mehrfach fast zu Kollisionen mit anderen Autos, Fußgänger und sogar Polizeibeamten auf der Straße gekommen wäre“, erklärte Harrys Sprecher.

Der Vorfall ist auch deshalb bemerkenswert, da Harry wiederholt über das Schicksal seiner Mutter, Prinzessin Diana, gesprochen hat, für deren Unfalltod er Paparazzi verantwortlich macht.

Harry und Meghan hatten das britische Königshaus 2020 offiziell verlassen und werden seitdem von der britischen Presse verfolgt. Ihre Erfahrungen schilderten sie unter anderem in der Netflix-Serie „Harry und Meghan“. (Tsp)