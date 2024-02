Nasser Karnevalstart Narren bei strömendem Regen in Köln unterwegs

Bei strömendem Regen haben sich bereits am frühen Donnerstagmorgen die ersten Karnevalisten in der Kölner Innenstadt eingefunden. Bewaffnet mit Schirm und durchsichtigem Regencape über dem Kostüm zogen kleinere Gruppen durch die Stadt. Im benachbarten Düsseldorf blieb es am Morgen dagegen zunächst trocken.

Die Närrinnen und Narren müssen sich an Weiberfastnacht auf reichlich Regen einstellen. Die Temperaturen erreichen im Rheinland bis zu zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Pünktlich um 11.11 Uhr bricht am Donnerstag in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus. (dpa)