Passanten mit Messer bedroht Polizei schießt in Köln auf 16-Jährigen

In Köln haben Polizeibeamte auf einen 16-Jährigen geschossen, der nach Zeugenaussagen Passanten mit einem Messer bedroht haben soll. Der Mann wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt, wie das Polizeipräsidium Köln in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Beamten besteht aber keine Lebensgefahr.

Am Mittwochmorgen teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Jugendliche im Leistenbereich getroffen worden sei. Wie viele Schüsse gefallen waren sowie weitere detaillierte Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls im Stadtteil Blumenberg wurden zunächst nicht genannt.

Zeugen alarmierten am Dienstagabend die Polizei Köln und berichteten von einem Mann, der mit einem Messer hinter Passanten herlaufe. Aufgrund von Hinweisen auf Alkohol und Drogen wurden dem 20-Jährigen Blutproben entnommen.

Mit den Hintergründen des Schusswaffeneinsatzes beschäftigt sich demnach eine Ermittlungskommission. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Bonn. (AFP, dpa)