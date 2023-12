„Rocke in Frieden“ AC/DC-Mitbegründer Colin Burgess verstorben

Der AC/DC-Mitbegründer Colin Burgess ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die australische Heavy-Metal-Band teilte am Samstag in den Onlinenetzwerken mit, sie sei „sehr traurig“, vom Tod ihres einstigen Mitglieds zu erfahren.

„Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr respektierter Musiker. Glückliche Erinnerungen, rocke in Frieden, Colin“, erklärte die Band. Zu der Todesursache teilte sie nichts mit.

Burgess gehörte zur Ursprungsformation von AC/DC, verließ die seit 1973 bestehende Band aber schon ein Jahr nach ihrer Gründung. Er wurde später durch den Schlagzeuger Phil Rudd ersetzt, der der Band bis heute angehört. Burgess gründete auch die Rockband The Masters Apprentices, die 1998 in die „Hall of Fame“ der australischen Musikbranche aufgenommen wurde. (AFP)