In Nordrhein-Westfalen steht das zweite Sommerferienwochenende bevor - an den Flughäfen sind die Wartezeiten teils lang. Vom Flughafen Köln/Bonn „haben wir Meldungen bekommen von einer Schlange, die ist etwa drei Kilometer lang“, berichtet ein RTL-Reporter vom Airport in Düsseldorf. „Da muss man dreieinhalb Stunden warten, bevor man an der Sicherheitskontrolle ist.“

„Da stecken jetzt mehrere Hunderte Urlauber (...) fest“, berichtet RTL-Reporter Uli Klose und lässt Bilder einer langen Schlange im Terminal des Köln/Bonner Flughafens einblenden. „Bin schon 100 Meter weiter gekommen. Nur mehr rund 1000 Meter Schlange bis zur Sicherheitskontrolle“, twittert der österreichische Journalist Robert Misik aus der Reihe wartender Menschen.

Auf seiner Internetseite warnte der Flughafen bereits vor dem Sommerferienbeginn vor langen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen. Die Reisenden sollten mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport sein. Mit so langen Warteschlangen hat vor anderthalb Wochen aber wohl noch niemand gerechnet.

Es habe aber Anzeichen gegeben, sagt Özay Tarim, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, im Interview mit RTL. „Wir haben aktuell einen Krankenstand von 24 Prozent alleine an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn.“ Neben Corona kämen Überlastungsanzeigen der Angestellten hinzu. „Wir haben Beschäftigte, die sagen, wir können nicht mehr, wir sind am Limit.“ Hunderte Beschäftigte seien krank gemeldet, das führe zu Personalengpässen.

Neben den Engpässen an der Sicherheitskontrolle sagen aber auch weiterhin Fluggesellschaften zahlreiche Flüge aus Köln/Bonn ab, vermutlich auch wegen Personalmangels. (mit dpa)