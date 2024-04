Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad Das Wochenende wird sonnig und warm – nahezu überall

Das Wochenende wird in vielen Regionen Deutschlands warm und sonnig. Warme Luft aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika sorgt für höhere Temperaturen. „Gerade rechtzeitig, möchte man sagen, denn schließlich steht der Wonnemonat Mai vor der Tür, und dem stehen frühlingshafte Temperaturen sicherlich besser zu Gesicht als das inzwischen schon etwas nervende Aprilwetter“, sagte der Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Doch zuvor zeigt sich der Freitag noch oft regnerisch und bewölkt, wie der DWD vorhersagte. Nur im Südosten dürfte es auch längere heitere Abschnitte geben und zumeist trocken bleiben. Im Norden und Westen komme der Begriff Aprilwetter nicht aus der Mode, sagte Jonas. Die Höchstwerte reichen von 11 bis 16 Grad, im Südosten bis 18 Grad. Nachts kühlt es ab, auf 7 bis 0 Grad. Vereinzelt bildet sich leichter Frost.

„Ab dem Wochenende heißt es dann von Brandenburg bis zu den Alpen auch wieder: Ausschau halten nach einem Plätzchen im Freien – egal ob Eisdiele oder Biergarten“, erklärte Jonas. Die Temperaturen klettern demnach am Samstag auf über 20 Grad, am Sonntag lokal sogar auf über 25 Grad. „Da können der Westen und Norden nicht mithalten.“ Vereinzelte Gewitter und Schauer können dort den Samstag noch etwas trüber wirken lassen. Aber auch dort werde, etwas verzögert am Sonntag, die 20 Grad-Marke geknackt oder zumindest „angekratzt“, sagte der Meteorologe.

In den Nächten kühlt es dagegen jeweils auf bis zu 5 Grad ab – örtlich auch auf bis zu 3 Grad. Es bleibe allerdings meist trocken und Frost sei auch kein Thema mehr. (dpa)