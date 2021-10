Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall in Schleswig-Holstein verbrannt. Sie waren im Auto eingeklemmt, als sie in Flammen aufgingen. Den Einsatzkräften gelang es aufgrund der Hitze nicht, sie zu befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Helfer die toten Menschen aus dem Auto bergen.

Zuvor überfuhr der 19-jährige Fahrer am frühen Samstagmorgen mit dem Auto vermutlich zu schnell einen Kreisel, wie die Polizei mitteilte. Er sei anschließend mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Unmittelbar danach sei der Wagen in Flammen aufgegangen, hieß es.

Der Fahrer schleuderte den Angaben zufolge mit seinem 18-jährigen Beifahrer aus dem Wagen. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Einer von ihnen befinde sich in Lebensgefahr, hieß es.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 5 bei Brunsbüttel in Schleswig-Holstein vorübergehend komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Fahrtauglichkeit des 19-Jährigen dauern an. Die Identität der Getöteten war am Samstag zunächst nicht geklärt. (dpa)