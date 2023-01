Mindestens 40 Tote in Nepal Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine vom Typ ATR 72 der örtlichen Yeti Airlines sei in der Region Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, erklärte ein Flughafensprecher am Sonntag. Ein Armee-Sprecher sagte, mindestens 40 Menschen seien gestorben.

Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara kurz vor der Landung. Nähere Details zur Absturzursache sind noch nicht bekannt. Die Rettungsarbeiten seien im Gange. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien dafür im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Flugzeug befanden sich den Angaben zufolge 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. An Bord seien neben Nepalesen auch Inder, Russen, Koreaner, sowie je eine Person aus Irland, Argentinien und Frankreich gewesen, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf Flughafenbehörden.

Das Wrack stand in Flammen. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken und Feuer am Ort des Absturzes zu sehen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter. Der staatliche Fernsehsender berichtete, einige Leichen seien geborgen worden.

Der nepalesische Premierminister Pushpa Kamal Dahal sprach seinen Kummer aus und wies Sicherheitskräfte, alle Behörden der nepalesischen Regierung und Einheimische an, bei den Sicherheitsarbeiten zu helfen. Zudem berief er eine Notstandssitzung des Kabinetts ein.

Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land.

Flugunfälle sind im Hochgebirgsland Nepal mit den 14 höchsten Gipfeln der Welt wegen plötzlicher Wetterwechsel und dann gefährlicher Flugbedingungen im Vergleich zu anderen Ländern keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr starben bei einem Absturz auf der Flugroute Pokhara-Jomsom 22 Menschen, darunter 2 Deutsche. (AFP, Reuters, dpa)

