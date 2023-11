Zwei Schüler „in Obhut“ genommen Drohanruf sorgt für Großeinsatz der Polizei an Schule in NRW

Ein Drohanruf an einer Schule im nordrhein-westfälischen Dorsten hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Drohung mit einer computergenerierten Stimme ging per Telefon an der Schule ein, wie ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen sagte.

Zum Inhalt der Drohung machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die Schule wurde evakuiert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Während des Einsatzes sei ein Video aufgetaucht, in dem ein Schüler mit einem Messer hantiert habe, sagte der Sprecher weiter. In diesem Zusammenhang seien zwei Schüler „in die Obhut der Polizei“ genommen worden.

Bislang gebe es keinen Hinweis, dass das Video mit dem Drohanruf im Zusammenhang stehe. Genaueres müssten die Ermittlungen ergeben. Wer den Drohanruf tätigte, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Spezialeinheiten durchsuchten das Schulgebäude. Die Schüler wurden dann nach und nach aus dem Gebäude geleitet, sie hatten sich zuvor mit ihren Lehrkräften in den Klassen eingeschlossen. Die Ermittlungen dauerten am Mittwochnachmittag an. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. (AFP, Tsp)