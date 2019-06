Köstliche Ungetüme

Adie Chapman steht in der Innenhalle der restaurierten State Buildings und zeigt auf einen holzgetäfelten Container, der zu einer mobilen Bar umgebaut wurde. „Hier gibt es den besten Kaffee der Stadt“, verkündet sie. Das „Telegram“ hat bereits der „Lonely Planet“ zu einer der besten Kaffeebars des Kontinents erhoben. Bis nachmittags um vier bestellen Banker und Hipster brasilianischen und mexikanischen Kaffee. Danach herrscht wie in der gesamten Stadt Lattedürre.

In einem anderen Innenhof im selben Komplex hat das thailändische Restaurant „Long Chim“ eröffnet. Unbedingt vorher reservieren und den Fried Rice mit Ente oder das angenehm scharfe Pad Thai probieren. Von den Tischen kann man wunderbar die Wandgemälde im Hof bewundern und ein Foto von den hängenden bunten Schirmen machen.

Eine andere Empfehlung ist der „Hummus Club“ in Northbridge (258 William Street), ein charmantes Restaurant mit exzellenter mediterraner Küche: knackig frittierter Blumenkohl mit Mandeln, Brotsalat zu Wassermelone, cremiger Hummus. Natürlich kann man das Essen auf der Terrasse genießen. Abends fallen die Temperaturen auf angenehme 24 Grad, geradezu erfrischend, wenn tagsüber das Thermometer an heißen Sommertagen bis zu 40 Grad anzeigt.

Nebenan verführt die Whisk Cremerie (246 William Street) zu dekadenten Desserts. Matcha-Eis mit Erdbeeren und roten Bohnen? Oder lieber das Chocolate-Sandwich, bei dem sich Schichten von belgischem Schokoladeneis, Milchschokoladensauce und Erdbeeren zu einem kaum verschlingbaren Ungetüm auftürmen.

Schattige Plätzchen

Perth hat pro Jahr rund 265 Sonnentage mit durchschnittlich neun Stunden Sonnenschein. Das macht sie zur sonnenreichsten Stadt des gesamten Kontinents. Manchmal muss man einfach in den Schatten.

Zum Beispiel im Kings Park, zehn Minuten Fußweg westlich vom Zentrum. Er ist größer als der Central Park in New York und in einen kultivierten Botanischen Garten sowie eine naturbelassene Buschlandschaft aufgeteilt. Besucher können dort leicht Schwärme von schwarzen Kakadus entdecken. Ihr Geschrei ist definitiv nicht zu überhören.

Die meisten Städter erholen sich jedoch an den 80 Kilometer langen Stränden im Stadtgebiet. Am Scarborough Beach aalen sich Besucher und Einheimische auf einem weißen Sandstrand und schauen Surfanfängern bei ihren ersten hilflosen Versuchen zu. Je weiter man nach Norden gelangt, umso einsamer werden die Strandabschnitte. Doch Vorsicht: Trotz der hohen Lufttemperatur ist das Wasser ozeanfrisch und selten mehr als 20 Grad warm.

Winzige Kängurus

Mit einer Fähre vom Zentrum gelangt man in etwa 90 Minuten nach Rottnest Island. Autos sind auf der 19 Quadratkilometer großen Insel nicht erlaubt, mit dem Leihfahrrad lassen sich die zerklüfteten Buchten jedoch gut erkunden. Und ganz nebenbei kommen Radler den Lieblingen des Eilands nahe.

Begegnung mit Quokkas, den pelzigen Ureinwohnern von Rottnest Island. Foto: Daniel Fernandez Campos

Einfach das Rad abstellen und warten, bis aus dem Gebüsch Mini-Kängurus heranhopsen. Die Quokkas sind auf dem Festland beinahe ausgestorben und haben auf Rottnest Island nur überlebt, weil dort keine aus Europa eingeführten Tiere leben. Die größte Belastungsprobe bei solchen Begegnungen: in die Knopfaugen zu schauen und kein Futter zu spendieren.

Knapp zwei Stunden nördlich von Perth befindet sich eine der kuriosesten Steinformationen Westaustraliens. Die Pinnacles sind von Wind, Wasser und Sonne geformte Kalksteingebilde, die am Rande der Wüste stehen. Besonders zum Sonnenuntergang lohnen sich Ausflüge. Von den majestätischen Hügeln sieht man kilometerweit zum Meer hinunter, wo in der Dämmerung Emus aus dem Dickicht hervorstelzen und die Sonne blutrot im Ozean verschwindet.