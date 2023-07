Petition zum Elterngeld „Warum erhöhen wir nicht die Anzahl der Partnermonate?“

Frau Pausder, was regt Sie an der Idee, das Elterngeld für Gutverdienende zu streichen, so auf?

Wir haben vier Kinder, und ich werde keine weiteren bekommen, ich bin nicht direkt betroffen. Aber Anfang der Woche waren plötzlich alle meine digitalen Kanäle voll mit Zuschriften: „Hast du das gesehen? Wo kommt das denn jetzt her?“ Das waren vor allem Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, die als Paar in Großstädten leben, sich hochgearbeitet haben und gerade erst mit ihrem Einkommen über die Schwelle gesprungen sind, um die es jetzt geht. Ich habe gemerkt: Das Thema betrifft nicht „die da oben“, sondern so richtig die Mitte unserer Gesellschaft. Also dachte ich: Ich muss jetzt etwas machen.