Als der Whakaari ausbricht, sind etwa 50 Menschen auf „White Island“ – jetzt sind mindestens fünf Menschen tot, bis zu 27 Personen werden noch vermisst. In Neuseeland hat ein Vulkanausbruch dutzende Touristen auf einer Insel überrascht. Der Vulkan White Island sei gegen 14.10 Uhr Ortszeit ausgebrochen, etwa 50 Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten, teilte die Polizei am Montag mit.

Mehrere Menschen werden demnach noch vermisst. Die Opferzahl könnte weiter steigen. Derzeit sei es für Polizei und Rettungskräfte zu gefährlich, die Insel zu betreten, hieß es.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Mindestens fünf Menschen sind tot, bis zu 27 Personen werden noch vermisst.

Ob auch Deutsche während des Ausbruchs auf der Insel waren, ließ sich zunächst nicht klären.

Die Rettungskräfte können die Insel derzeit nicht genauer absuchen.

Die Behörden hatten zuvor den Vulkanlevelalarm angehoben.

Der Vulkan vor der Nordküste Neuseelands, der auch unter dem Namen Whakaari bekannt ist, brach laut Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern aus, als sich mehrere Touristengruppen auf der Insel befanden.

Der Rettungsdienst St John teilte mit, es werde von bis zu 20 Verletzten ausgegangen, andere würden vermisst. Ärzteteams seien aber noch unterwegs. Die Polizei sprach von mindestens einem lebensgefährlich Verletzten.

Auch die örtliche Bürgermeisterin Judy Turner sagte der Nachrichtenagentur AFP, Rettungskräfte seien vor Ort, es habe Verletzte gegeben. „Ich weiß nicht wie viele oder mit welchen Verletzungen, aber Rettungskräfte versuchen derzeit verzweifelt, diese Menschen von der Insel weg zu einem Krankenhaus zu bringen.“

Zu möglichen deutschen Betroffenen gab es am Morgen noch keine Informationen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die deutsche Botschaft in Wellington bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung.

Der Vulkan auf "White Island" während der Eruption Foto: GNS SCIENCE VIA REUTERS

Aus Sorge vor weiteren Eruptionen war es Polizei und Rettungskräften nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht möglich, die Insel genauer abzusuchen. Im Einsatz waren mindestens sieben Hubschrauber.

Die Behörden hatten bereits am 18. November den Vulkanalarmlevel auf Stufe zwei angehoben. Das deutet auf erhöhte vulkanische Unruhen und das Potenzial für Ausbruchgefahren hin. Und vor weniger als einer Woche hatten die Experten vor dem Hintergrund ihrer Beobachtungen darauf hingewiesen, dass der Vulkan in eine Periode eingetreten sein könnte, in der die eruptive Aktivität höher als normal ist. Trotzdem war aber Touristen der Besuch auf der Insel immer noch erlaubt.

Das Betreten ist grundsätzlich nur im Beisein von ausgebildeten Führern erlaubt. Die Insel befindet sich in Privatbesitz.

Halbes Dutzend Menschen innerhalb des Kraterrandes

Mehrere Hubschrauber und Flugzeuge waren in dem Gebiet im Einsatz, in dem eine dichte weiße Aschewolke über dem Vulkan hing. Die Nationale Katastrophenschutzbehörde stufte den Vulkanausbruch als von mittlerer Stärke ein.

Auf Live-Bildern von dem bei Touristen beliebten Vulkan war zuvor zu sehen gewesen, wie sich eine Gruppe von Besuchern zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Boden des Kraters aufhielt. Mehr als ein halbes Dutzend Menschen lief innerhalb des Kraterrandes, als der White Island Vulkan plötzlich ausbrach. Dann wurde das Bild dunkel.

Die Insel liegt rund 50 Kilometer vor der Nordküste Neuseelands in der malerischen Bay of Plenty. Sie ist vor allem bei abenteuerlustigen Touristen beliebt. White Island ist der aktivste Vulkan Neuseelands. Jedes Jahr besuchen etwa 10.000 Menschen den Vulkan. Den letzten Ausbruch gab es 2016.

Bei Neuseelands Ureinwohnern, den Maori, heißt der Vulkan Te Puia O Whakaari. Das bedeutet: „Der dramatische Vulkan“. Die Insel ragt etwa 320 Meter in die Höhe. Der weitaus größte Teil des Vulkans ist unter Wasser. Mehrere Unternehmen bieten von der Küste aus Tagestouren mit dem Boot an. Pro Jahr wird die Insel von etwa 10 000 Ausflüglern besucht.

Mehr zum Thema Touristen in Angst – ein Toter Großer Ausbruch am Vulkan Stromboli

Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Auch Erdbeben sind dort keine Seltenheit. In der Stadt Christchurch kamen bei einem Beben im Februar 2011 mehr als 180 Menschen ums Leben. (Tsp/AFP/dpa)