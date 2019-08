11 Uhr

Was hilft gegen Kater? Zum Beispiel: französischer Kaffee, frisch gepresster Orangensaft und ungarische Langos. Gibt es alles auf dem Frühstücksmarkt Targ Sniadaniowy (Aleja Wojska Polskiego, bei gutem Wetter draußen) im Norden der Stadt. Aus den weißen Pavillons auf der grünen Wiese dampft und zischt es, in der Luft hängt ein leichter Fettgeruch, dazu plätschert melodischer Elektro-Pop aus den Lautsprechern. Die Maisfladen aus Venezuela schmecken, die Geschichte ihrer Macher ist traurig. Vor vier Monaten haben sie ihre Heimat verlassen. Sie sagen: „Wer gehen kann, der geht.“ In Warschau fangen sie neu an.

13 Uhr

Nun ist es Zeit, einmal das Weichselufer zu wechseln und rüber auf die rechte Seite nach Praga zu gehen. Dieser Stadtteil gilt als Neukölln von Warschau: früher arm, heute sexy. Das sieht man vor allem an den vielen Street-Art-Gemälden und den zahllosen Bars. Den Spaziergang durch das Viertel sollte man am Praha-Kino beginnen, in der Nähe der Zabkowska-Straße, dem Knotenpunkt, an dem sich die meisten Galerien, Cafés und Imbisse befinden. Vor fünf Jahren waren auf der Straße vor allem Drogendealer und Kleinkriminelle unterwegs. Heute öffnen jeden Monat neue Lokale. Besonderer Tipp für abendliche Wiederkehrer: die Studentenkneipe „W Oparach Absurdu“ (Zabkowska 6). Gäste sitzen auf Vintage-Stühlen aus den 50er Jahren, Stehlampen aus der Vorkriegszeit strahlen gedämpftes Licht aus, während polnische Ska-Bands im Lokal spielen.

15 Uhr

Praga kann auch Hochkultur. Nur einen Kilometer entfernt befindet sich das Powszechny-Theater (Zamoyskiego 20). Der Direktor stellt syrische Flüchtlinge ein, setzt sich für Feminismus und Multikulturalismus ein und betreibt auf dem Theatervorplatz ein „Urban Gardening“-Projekt. Die Gerichte im Theaterbistro werden mit den Kräutern aus eigenem Anbau garniert. Die Theaterstücke wiederum sind provokativ, sodass das Theater manchmal konservative Warschauer auf die Barrikaden bringt – zuletzt 2017 mit dem kirchenkritischen Stück „Fluch“. Rechtsnationalisten drangen in das Gebäude ein und störten die Aufführung mit Tränengas. Die Besucher mussten den Saal durch einen Hinterausgang verlassen. Das Stück wurde trotzdem nicht abgesetzt.

16 Uhr

Danach einen Besuch in der früheren Wodkafabrik Koneser (Plac Konesera 2) einplanen. Bis 2007 wurden hier Wodkamarken wie Luksusowa und Wyborowa abgefüllt. 2018 eröffnete das Museum des polnischen Wodkas. Der enthielt im 17. Jahrhundert noch keinen Alkohol, sondern Kräuter und galt deswegen als Medizin. Erst 100 Jahre später kam Hochprozentiges dazu, weil das Wasser voller Bakterien war. Beim Tasting zeigt sich, dass der Kartoffel-Wodka der einzige ist, der beim Schlucken nicht in der Kehle kratzt.

Erst der Wodka, dann einen Kaffee, bitte. Eine knappe Viertelstunde Fußweg zum Ausnüchtern, bis man die Rösterei „Proces Kawki“ (Ksiedza Ignacego Klopotowskiego 23/25) erreicht, der Name ist ein Wortspiel: der Prozess des Kaffees oder Kafkas Prozess. Damit wolle man die Absurdität der politischen Lage unterstreichen, erklärt der Pächter. Früher war hier eine Schule, dann eine Militärzentrale. Im August 2018 eröffnete das Lokal, das unter anderem Kaffeebohnen aus dem Jemen im Sortiment hat und Intellektuelle wie den Theaterkritiker der linksliberalen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ zu seinen Stammkunden zählt.

19 Uhr

Alles riecht hier nach Speck, nach Zuhause. Auf die weiße Backsteinwand hat jemand orange-grüne Blumen gemalt. Das Lokal „Pyzy Flaki Gorace“ (Brzeska 29/31) ist nicht größer als ein geräumiges Wohnzimmer, und diese Geborgenheit vermittelt es auch. Jarek Szpekowski bietet hier vor allem Pyzy an, polnische Kartoffelklöße mit verschiedenen Toppings im Einmachglas. Früher haben das alte Frauen auf dem Rozyckiego-Markt direkt nebenan verkauft. „Das erste polnische Streetfood!“, sagt Szpekowski, der im Viertel aufgewachsen ist. Außerdem auf der Karte: Kluski, polnische Gnocchi. „Polen hat eine reiche Nudeltradition“, erklärt er. „Aber die ist kaum bekannt. Das wollte ich ändern.“ Sollte klappen. Die Kluski mit Spinat und Käse sind unglaublich gut.

Reisetipps für Warschau Hinkommen Am einfachsten fährt man von Berlin nach Warschau Hauptbahnhof (Warszawa Centralna) mit dem Berlin-Warschau-Express per Zug ab 60 Euro hin und zurück. Unterkommen Hotels sind in Warschau relativ preiswert. Zum Beispiel das Marriott am Hauptbahnhof, wo das Doppelzimmer ab 90 Euro pro Nacht kostet (marriott.de). Ein Zimmer in den oberen Stockwerken reservieren, mit Blick auf den Kulturpalast. Rumkommen Mit dem Warschau-Pass für 30 Euro kommt man in alle wichtigen Museen der Stadt. Infos zu Festivals und anderen Events gibt es auf warsawtour.pl. Die Reise wurde unterstützt vom Polnischen Fremdenverkehrsamt, mehr unter polen.travel.

21 Uhr

Praktisch, dass sich auf dem Parkplatz des Rózycki-Markts im Sommer abends ein Biergarten ausbreitet: die Praska-Bar (Brzeska 23). So muss man nach dem Essen nur ein paar Meter hinüberrollen. Im Kommunismus bekam man auf dem Basar alles, was es in den Läden nicht gab: Kleidung, Waffen, sogar Pässe. Heute öffnen nur noch wenige Stände, es gibt billigen Ramsch wie Polyester-Sakkos und Kriegsdevotionalien. Aber auch Brautkleider! Auf Liegestühlen fläzen sich ab dem Spätnachmittag polnische Hipster und trinken heimisches Craft-Bier.

23 Uhr

Das Wochenende endet, wo es begonnen hat: am Erlöserplatz. Spätabends wird auf dem Bürgersteig aus Cocktailgläsern getrunken, um sich auf die Nacht einzustimmen. Viele ziehen dann weiter ins „Plan B“ (Aleja Wyzwolenia 18), eine Bar im ersten Stock mit Tanzfläche und Blick auf den Platz. Dazu passt Wsciekly Pies, zu Deutsch: tollwütiger Hund – Wodka mit Tomaten-Tabasco-Saft, ein Drink in den polnischen Nationalfarben. Der Barkeeper serviert ihn gleich zweimal. Na zdrowie!

