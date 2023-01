Polizisten an Silvester verletzt Machetenangriff in New York hatte offenbar extremistischen Hintergrund

Gegen einen Mann, der in der Silvesternacht in der Nähe des New Yorker Times Square drei Polizisten mit einer Machete angegriffen hat, wird laut Behörden wegen des Verdachts des islamischen Extremismus ermittelt.

Der 19-Jährige sei aus dem US-Bundesstaat Maine vermutlich für eine solche Tat nach New York gereist, sagte ein nicht namentlich genannter Ermittler am Montag der „New York Times“. Gegen den Mann werde wegen zweifachen versuchten Mordes und zweifacher versuchter Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Angriff in der Silvesternacht hatte einer der drei Polizisten dem mutmaßlichen Täter in die Schulter geschossen. Einer von ihnen und der 19-Jährige befänden sich weiter im Krankenhaus, aber in stabilem Zustand, berichtete die Zeitung weiter.

Der Verdächtige sei vor wenigen Monaten zum Islam konvertiert und habe in einem möglichen Abschiedsbrief seiner Mutter fehlenden Glauben vorgeworfen. (dpa)

