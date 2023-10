Psychologin erklärt Lern-Tricks für Kinder „Die KI kann Lehrern Arbeit abnehmen“

Frau Hasel, über zwei Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht. Eine Studie belegte gerade, dass ein Viertel der Viertklässler nicht richtig lesen kann. Beim Schreiben und Rechnen verfehlen viele die Mindeststandards. Können Bildungsgutschein helfen?

Ich finde Kindergrundsicherung und Bildungsgutscheine gut, aber unser Schulsystem werden wir damit nicht reparieren. Wir schützen Kinder am besten vor Armut, wenn wir direkt in die Kindergärten und Schulen investieren. Die Kinder, die in den Bildungstrends-Studien die Mindeststandards nicht erreichen, stammen überdurchschnittlich oft aus sozial benachteiligten Familien.