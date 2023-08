Barbie Breakout moderiert „Drag Race Germany“ verrät deutsche Gastgeberin

Beim deutschsprachigen Ableger der Realityshow „RuPaul's Drag Race“ (Start 5.9. im Streamingdienst Paramount+) sind die Gastgeber verkündet worden. „Paramount+ und World of Wonder öffnen den glamourösen Vorhang und präsentieren stolz die Hostess und Co-Host der lang erwarteten Show „Drag Race Germany“: Barbie Breakout und Gianni Jovanovic“, teilte die betreuende PR-Agentur mit. Die Kandidatinnen sollen erst „bald“ bekanntgegeben werden.

In der Show treten Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Beispiel in Mode und Comedy gegeneinander an. Das amerikanische Original „RuPaul's Drag Race“ ist global populär und hat schon einige internationale Ableger.

Die deutsche Gastgeberin Barbie Breakout (45) ist Podcasterin („Tragisch, aber geil“) und Buch-Autorin. Als Aktivistin engagiert sich die Dragqueen etwa gegen HIV-Stigmatisierung. 2013 wurde sie bekannt, als sie sich – Motto: „Open your mouth“ – aus Protest gegen Wladimir Putins sogenanntes Anti-Homosexuellen-Propaganda-Gesetz in Russland (das etwa untersagt, vor Minderjährigen positiv übers Schwulsein zu reden) vor laufender Kamera den Mund zunähte.

Mitmoderator Gianni Jovanovic (45) gilt als „eine der bekanntesten Stimmen der deutschen Rom*nja-Community“. Er schrieb das Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“. Er wurde den Angaben zufolge mit 14 verheiratet und outete sich mit Mitte zwanzig als schwul. Heute ist er mit einem Mann verheiratet, mehrfacher Vater und Opa.

Die erste Episode von „Drag Race Germany“ soll am 5. September bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen – im Rest der Welt soll die Showserie auf Wow Presents Plus zu sehen sein. (dpa)