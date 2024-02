Glas zertrümmert Denkmal für die erste Homosexuelle Emanzipationsbewegung beschädigt

Wie die Polizei Berlin meldet, ist es am „Denkmal für die erste Homosexuelle Emanzipationsbewegung“ am Magnus-Hirschfeld-Ufer zu einer Sachbeschädigung gekommen. Am Mittwochnachmittag gegen 17.50 Uhr entdeckte demnach ein Passant, dass das Schutzglas mehrerer Bodenleuchten am Denkmal zerschlagen worden war und alarmierte die Polizei.

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Berlin kommt es immer wieder zu Angriffen auf queere Gedenkorte, wobei besonders häufig das Denkmal für die in der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen im Tiergarten betroffen ist. (Tsp)