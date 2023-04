Queerer Arzt über Trans-Medizin „Wir suchen nach der passenden Begleitung für die individuellen Wünsche unserer Patient*innen“

Martin Viehweger*, Sie bieten allgemeinmedizinische Unterstützung in Sachen trans Medizin, infektiologische Erkrankungen und sexuelle Gesundheit an. Wolltet Sie eine queere Praxis eröffnen?

Tatsächlich sind etwa 75 Prozent unserer Patient*innen aus der queeren Community. Unsere Praxis ist aber aus dem Bedarf heraus entstanden, dass in Neukölln eine große Versorgungslücke für Menschen mit Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis besteht. Deutschlandweit gibt es außerdem nicht genügend Praxen, die Menschen bei ihrer Transition begleiten.