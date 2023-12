Regenbogenfamilien EU-Parlament will einheitliche Anerkennung der Elternschaft

Das Europäische Parlament hat sich für eine EU-weite Anerkennung der Elternschaft ausgesprochen, unabhängig von der Art der Familie und davon, wie das Kind empfangen oder geboren wurde. Die geplante Regulierung soll sicherstellen, dass Kinder nach nationalem Recht die gleichen Rechte in Bezug auf Bildung, Gesundheitsversorgung, Sorgerecht oder Erbfolge haben.

Ausdrücklich schließt der am Donnerstag mit breiter Mehrheit in Straßburg angenommene Parlamentsentwurf Regenbogenfamilien ein, also zum Beispiel Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Auch die meisten christdemokratischen Abgeordneten stimmten dafür.

Unter anderem soll zwar in Übereinstimmung mit internationalem Recht der Status von Kindern, die durch Leihmutterschaft geboren wurden, EU-weit geklärt werden, der Parlamentsentwurf betont jedoch, dass die Regulierung nicht in die nationale Familiengesetzgebung eingreift, wenn es etwa um die Zulassung von Leihmutterschaft selbst geht.

Weiter sprachen sich die Abgeordneten für die Einführung eines Europäischen Elternschaftszertifikats aus. Dieses solle die nationalen Dokumente nicht ersetzen, aber an deren Stelle verwendet werden können und die Anerkennung der Elternschaft in der EU erleichtern. Es soll in allen EU-Sprachen und in elektronischem Format zugänglich sein.

Im nächsten Schritt müssen die Regierungen der Mitgliedstaaten einstimmig über die endgültige Fassung entscheiden. Mehrere Länder, darunter Ungarn und Italien, hatten schon Ablehnung bekundet. Auch die Föderation der katholischen Familienverbände in Europa kritisiert das Vorhaben. (KNA)