Transgender Day of Remembrance In unseren Herzen leben die Toten weiter

Trotzige Flammen flackern im klirrend kalten Wind des späten Herbstes. Losgelöstes Laub rauscht über den Boden. Die Blätter stapeln sich wie Hände, die im Gebet gefaltet sind.

Es entbehrt nicht einer gewissen, vor allem grausamen Ironie, dass der Transgender Day of Remembrance (TDOR), der stets am 20. November stattfindet, in diesem Jahr auf den Totensonntag fällt. Denn der TDOR ist der Tag, an dem wir in der trans Community, gemeinsam mit unseren Verbündeten, den Menschen gedenken, die durch Transfeindlichkeit getötet wurden.

Der TDOR entstand dank der amerikanischen Transgender-Aktivistin Gwendolyn Ann Smith. Ihre Aktion war eine Art Mahnwache zu Ehren von Rita Hester, die 1998 in Boston ermordet wurde. Die extravagante Performerin Rita, eine Schwarze trans Frau, war kurz vor ihrem 35. Geburtstag brutal erstochen worden.

Das geschah drei Jahre nachdem die afroamerikanische trans Frau Chanelle Pickett erwürgt worden war – ebenfalls in Boston. Sie war erst 23 Jahre alt. Nach ihrem Tod wurde sie ein weiteres Mal Opfer. Denn der geständige Täter berief sich erfolgreich auf die „Trans-Panik-Verteidigung“, da er vor dem Date mit Chanelle Pickett nichts von deren Transsexualität gewusst habe. Er wurde also lediglich wegen Körperverletzung verurteilt und kam mit gerade mal zwei Jahren Gefängnis davon.

Mehr als zwei Jahrzehnte später sieht die globale Lage nicht rosiger aus. Zwischen Anfang Oktober 2021 und Ende September 2022 wurden laut dem Projekt Trans Murder Monitoring (TMM) nicht weniger als 327 trans und genderfluide Menschen weltweit ermordet. Rund 68 Prozent der 327 Todesopfer kommen aus Lateinamerika und der Karibik, wobei Brasilien ganz vorne liegt.

Etwa 95 Prozent der weltweit Ermordeten waren trans Frauen oder trans feminine Personen. Die Hälfte der ermordeten galten als Sexarbeiterinnen, etwa 65 Prozent von ihnen waren Persons of Color. Noch eine Statistik: Mehr als 35 Prozent der in Europa ermordeten trans Personen waren Migrant*innen.



Das Übel tangiert aber auch trans Männer, wie der Fall Malte C beweist. Malte, der trans Mann, der echte Kerl, der Ende August in Münster Zivilcourage zeigte, musste sein Leben bereits mit 25 Jahren lassen. Die Bluttat, die zu seinem Tod führte, geschah auf offener Straße, und zwar ausgerechnet beim Christopher Street Day. Die Großveranstaltung, die friedlich und fröhlich verlaufen sollte, wurde auf üble Weise beendet.

Michaela Dudley ist Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln, Publizistin, Kabarettistin, Queerfeministin und Keynote-Rednerin. Die gelernte Juristin ist zudem Autorin des Buchs „Race Relations: Essays über Rassismus" (2022).

Ein 20-Jähriger hatte einige Frauen mit lesbenfeindlichen Parolen beleidigt und bedroht. Malte schritt ein und forderte den Störenfrieden, dies zu unterlassen. Doch der Mann schlug mit roher Gewalt auf Malte ein, der mit dem Hinterkopf auf den Asphalt aufprallte. Eine knappe Woche später starb er im Krankenhaus an den Folgen seines Schädel-Hirn-Traumas.

Wenn ich mir das letzte Bild von Malte auf dem CSD anschaue, als er noch lächelnd in die Kamera schaut, eine Flagge des Trans*-Inter*-Münster e.V tragend, kommen mir immer noch die Tränen. Trauer sowie Wut und Verzweiflung bemächtigen sich meiner. Die Aufnahme lässt mich nicht los. Ich möchte ihn umarmen und schnell wegführen, holterdiepolter in Sicherheit bringen, wie auch die Schwestern, die er beharrlich schützen wollte.

Doch als Liebhaberin der Astrophysik begreife ich, dass unsere Zeitreisen nolens volens nur in die Zukunft führen können. Allerdings stecken wir in einer Vergangenheit der Verrohung und Verharmlosung, in einer Vergangenheit, aus der wir uns offenbar nur mit großer Anstrengung befreien können.

Auch der Psychoterror gegen uns läuft auf Hochtouren. Michaela Dudley

Als ich kürzlich die großartige Angela Davis neulich am Oranienplatz interviewte, erwähnte die lesbische Bürgerrechtsaktivistin: „Wenn man mir 1955 gesagt hätte, wir würden uns zu meinen Lebzeiten überhaupt mit den Rechten von Schwarzen transgender Personen befassen, hätte ich es nicht geglaubt.“ Es macht schon Mut. Wir müssen unseren Kampf also laufend fortsetzen.

Das Entsetzen über die Causa Malte war groß, auch die Polizei zeigte sich auf vorbildliche Weise solidarisch. Nach der Verhaftung des Tatverdächtigen erfolgte ein kollektiver Seufzer der Erleichterung, der leider von einer Welle xenophober Antipathien begleitet war. Die Boulevardmedien und die „besorgte“ Bürgerschaft konnten es nicht lassen – überraschend war das nicht.

Die ethnische Herkunft des inzwischen Angeklagten schien plötzlich viel wichtiger als die eigentlich dringende Frage, wie wir den homo- und transfeindlichen Hass strukturell bekämpfen können. Ja, strukturell. Denn es wäre eine wortwörtlich fatale Fehleinschätzung, solche Zwischenfälle als Einzeltaten einzustufen. Während die Zahl statistisch erfasster Taten allmählich zunimmt, können wir ohnehin mit einer zehnfach höheren Dunkelziffer rechnen.

Neben der physischen Gewalt, der wir ausgesetzt sind, läuft auch der Psychoterror gegen uns auf Hochtouren. Es geht um mikroagressives Misgendern, aber ebenfalls um Mobbing und Morddrohungen.

Während unsere Alliierten den sich erstreckenden Regenbogen feiern, wittern wir die Wolken am Horizont. Religiöse Fundamentalist*innen, die unfreiwillig zölibatäre „Inceligentsia“, Neonazis und Trans Exclusionary Radical Feminists (TERFs) bilden eine unheilige Allianz gegen uns, deren Gefährlichkeit leider von der Mainstream-Gesellschaft unterschätzt wird.

Kurz in eigener Sache: Neulich an meinem 61. Geburtstag wurde ich von einer Verkäuferin in einem Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz auf eine Weise behandelt, die ich als unverhohlen und uneinsichtig transphob empfand. Meine Beschwerde zeigte Wirkung. Der Chef, mit dem ich mich mehrmals unterhielt, hörte mir aufmerksam zu und zog nach seiner Untersuchung Konsequenzen: Die Mitarbeitende wurde infolge ihrer Entgleisung entlassen. Dem Manager ging es nicht um eine medienwirksame Beschwichtigung, sondern um menschliche Besinnung. Möge sein Handeln Schule machen.

Ich denke darüber nach, als ich das Kaufhaus am Alex gestärkt wieder betrete. Ebenjenes Kaufhaus, vor dem sich die aus dem Iran geflüchtete trans Frau Ella am 14. September 2021 mit Benzin übergoss und mit tödlicher Folge anzündete. Wenige Tage später hätte ich sie im Kino kennenlernen können, während ich die Berliner Uraufführung des Dokumentarfilms „Trans, I Got Life“ von Imogen Kimmel und Doris Metz moderierte. Doch ein Platz in dem ansonsten voll besetzten Kino blieb leer.

Ich kannte Ella nicht, aber sie ist meine Schwester, wie auch Marsha P. Johnson (1945-1992), die Schwarze trans Frau, die 1969 während der Rebellion in der New Yorker Christopher Street den ersten Stein von Stonewall warf. Und Malte ist unser Bruder. An diesem Sonntag der Toten denke ich an diese wunderbaren Menschen, die in unseren sehnsüchtigen Herzen weiter leben.

