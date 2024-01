Verfolgt und ermordet Helft den queeren Menschen in Uganda!

Die Lage von queeren Menschen in Uganda verschlechtert sich stetig. In der Hauptstadt Kampala haben viele Angst, das Haus zu verlassen und müssen sich verstecken. Zu groß ist die Angst vor Diskriminierung und Gewalt. Teilweise leben sie auf engstem Raum zusammen und sind darauf angewiesen, dass Freunde sie mit Lebensmitteln versorgen.

Die dramatische Lage hängt maßgeblich mit einem Gesetz zusammen, welches das ugandische Parlament im vergangenen Jahr verabschiedete. Dieses sieht die Todesstrafe für „schwere Fälle von Homosexualität“ vor. Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren davor in Uganda bereits illegal, ebenso wie in mehr als 30 weiteren afrikanischen Ländern.

Michael Shibale ist Gründer und Leiter der „Pride Initiative for Eastern Region Uganda“. Er lebt in Berlin, 2021 musste er nach Morddrohungen sein Land verlassen.

Doch das neue Gesetz greift noch weiter. Es sieht die Todesstrafe für sogenannte „Serientäter“ vor, die gegen das Gesetz verstoßen und durch Geschlechtsverkehr Krankheiten wie HIV/AIDS übertragen. Außerdem sieht es eine 20-jährige Gefängnisstrafe für die „Förderung von Homosexualität“ vor. Faktisch werden damit queere Menschen und ihre Verbündeten kriminalisiert.

Die queere Geschichte Ugandas ist komplex und reicht weit zurück. Gleichgeschlechtliche Aktivitäten sind in dem ostafrikanischen Land bereits seit der britischen Kolonialzeit illegal. Die Gesetze, die Homosexualität kriminalisieren, sind bis heute in Kraft. In den vergangenen Jahrzehnten musste die queere Community eine Reihe von Herausforderungen und Rückschlägen hinnehmen. Im Jahr 2009 etwa wurde im Parlament ein Gesetzentwurf eingebracht, der die Todesstrafe für alle Personen vorsah, die wegen Homosexualität verurteilt wurden. Obwohl der Gesetzentwurf schließlich zurückgezogen wurde, löste er im ganzen Land eine Welle von Anti-LGBTIQ-Stimmung aus.

In den vergangenen Jahren hat sich die Situation stetig verschlechtert. Im Jahr 2013 verabschiedete die Regierung ein Anti-Homosexualitätsgesetz, das harte Strafen für gleichgeschlechtliche Aktivitäten vorsah und die Unterstützung von LGBTIQ-Personen kriminalisierte. Das Gesetz wurde schließlich vom Verfassungsgericht gekippt – allerdings erst, nachdem zahlreiche queere Ugander bereits Gewalt, Diskriminierung und Schikanen ausgesetzt waren. Im März wurde ein ähnliches Gesetz verabschiedet, das als eines der drakonischsten der Welt gilt.

Lage in Afrika verschlechtert sich Mehr als die Hälfte der Länder in Afrika kriminalisieren einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Die Lage hat sich 2023 weiter verschlechtert, zeigt ein in dieser Woche veröffentlichter Report von Amnesty International. Grund dafür sei, dass in mehreren Staaten diskriminierende Gesetze ins Parlament eingebracht oder verabschiedet worden seien. Uganda ist ein besonders krasses Beispiel dafür.

Neben den rechtlichen Herausforderungen, mit denen sich queere Ugander konfrontiert sehen, gibt es auch bedeutende kulturelle und soziale Faktoren, die zu Marginalisierung und Diskriminierung beitragen. Homophobie ist in vielen Communities tief verwurzelt, wobei religiöse Führer und konservative Politiker eine harte Haltung bezüglich LGBTIQ-Rechten vertreten. Eine gängige Behauptung etwa lautet, dass Europäer Homosexualität nach Uganda gebracht hätten und dadurch die Bevölkerung verkleinern wollten, um das Land zu übernehmen. Es ist sehr schwer, gegen diese Vorurteile anzukommen, selbst gegenüber gebildeten religiösen Menschen.

Mittlerweile orientieren sich überdies weitere Länder an der homofeindlichen Gesetzeslage. Kenia galt lange Zeit als relativ tolerant. Das oberste Gericht verabschiedete vor einigen Jahren sogar ein Gesetz, das es LGBTIQ-Organisationen erlaubt, sich offiziell zu registrieren. Doch mittlerweile soll dort ein ähnliches Gesetz wie in Uganda verabschiedet werden.

Trotz dieser Herausforderungen kämpft die queere Community in Uganda weiterhin für ihre Rechte und drängt auf mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz. Aktivisten versuchen das Gesetz anzufechten. Sie setzen sich dafür ein, das Bewusstsein für Diskriminierung und Gewalt zu schärfen.

Zwangsoutings und Gewalt

Doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Viele LGBTIQ-Organisationen mussten ihre Arbeit in den vergangenen Monaten aufgeben. Fast 90 Prozent der Organisationen haben aufgehört, Aktivitäten und Events in den sozialen Medien zu posten – aus Angst vor polizeilichen Durchsuchungen und staatlichen Repressalien. Bereits in den vergangenen Monaten wurden Bilder von queeren Menschen in den sozialen Medien verbreitet, die dadurch zwangsgeoutet wurden und Gewalt erfuhren.

Ich selbst habe das Land im Jahr 2021 verlassen, nachdem ich verstärkt Morddrohungen und Hassnachrichten erhalten habe. Seit 2022 wurden sieben Mitglieder unserer Organisation ermordet. Als Gründer und Leiter der „Pride Initiative for Eastern Region Uganda“ (PIERU) versuche ich nun von Berlin aus queere Menschen vor Ort zu unterstützen. Wir erleben eine wachsende Bewegung von LGBTIQ-Befürwortern und Verbündeten, die sich für mehr Verständnis und Akzeptanz einsetzen. Dazu gehören Organisationen wie Let’s Walk Uganda und TRIUMPH Uganda.

Wir haben außerdem das Bündnis „Queere Nothilfe Uganda“ gegründet, um Menschen zu helfen, die vertrieben wurden oder Gewalt erfahren haben und finanzielle oder medizinische Hilfe benötigen. Jeden Tag erhalten wir mindestens zehn Anrufe und Nachrichten von Betroffenen. Uganda ist ein großes Land, es ist sehr schwer, überall Hilfe zu leisten, insbesondere in ländlichen Regionen.

Es gibt zwar einige Verbündete, die in den vergangenen Monaten ihre Stimme erhoben und sich für die queere Community eingesetzt haben. Aber auch die internationale Staatengemeinschaft ist gefragt: Bislang weigern sich EU und Weltbank, ihre Zusammenarbeit mit der ugandischen Regierung zu beenden.

Das zeigt ihre Doppelstandards. Würde die Weltbank ihre Unterstützung einstellen, wäre die ugandische Regierung dazu gezwungen, die Menschenrechte endlich zu respektieren. Denn sie ist abhängig von finanzieller Hilfe, die ökonomische Lage des Landes ist nicht besonders stabil. Nur der Druck der Geldgeber kann tatsächlich etwas bewirken. Überdies braucht es niedrigschwellige Prozesse bei den Visumsanträgen für queere Menschen, die verfolgt werden – auch in Deutschland.