Ein Mensch ist entweder Mann oder Frau, und die beiden sind füreinander geschaffen – so einfach schien die Welt früher. Diese Zeiten sind vorbei. Zunehmend machen Menschen von sich reden, die eine Geschlechtsidentität und/oder eine sexuelle Orientierung jenseits der klassischen Kategorien haben. Nicht jeder will schließlich als (heterosexueller) „Mann“ durchs Leben gehen, nur weil er mit einem Penis geboren wurde, und nicht jede Person mit einer angeborenen Vagina betrachtet sich als (heterosexuelle) „Frau“. Manche geben ihre Geschlechtsidentität gleich lieber mit „unsicher“ oder „wasauchimmer“ an. Soziale Netzwerke haben auf die neue Vielfalt der Geschlechter bereits reagiert. Auf der deutschen Facebook-Seite kann man zwischen 60 verschiedenen Geschlechtsidentitäten wählen: Von "Nicht-binär" über "genderqueer" bis zu "Pangender".

Wir erklären die wichtigsten Queer-Begriffe

Wie bitte? Die Vielfalt kann auch verwirrend sein, zumal Begrifflichkeiten und Zuschreibungen im Fluss sind, stetig neue hinzukommen, alte aus dem Sprachgebrauch wieder ausscheiden. Der Queerspiegel, der Blog des Tagesspiegels über LGBTI-Themen, hilft allen weiter, die sich im Dschungel der Geschlechterkonfusion nicht mehr zurechtfinden. In unserem Queer-Lexikon erklären wir die wichtigsten Begriffe. Diese werden in lockerer Folge ergänzt - im Laufe der Zeit wird das Lexikon also immer weiter anwachsen.

Und hier die Begriffe aus dem Queer-Lexikon, die bisher erschienen sind:

* - wie Gendersternchen

B - wie bisexuell

B - wie Butch

C - wie Cisgender

D - wie Drag Queen

F - wie Femme

I - wie Intersexualität

L- wie lesbisch

L - wie LGBTI

Q - wie queer

T - wie Transgender

T - wie Transsexualität/Transidentität

T - wie Transvestiten

