Zum Christopher Street Day Berlin Der CSD von A bis Z – eine alphabetische Regenbogen-Geschichte

Im Sommer 1969 fand rund um die Schwulen-Bar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street ein Aufstand gegen Polizei-Razzien statt. Die Revolte von Schwulen, Lesben und trans Menschen gegen die Repression gilt als Geburtsstunde der modernen Homosexuellen-Bewegung. Neue Aktivistengruppen gründeten sich und ein Jahr später, 1970, wurde mit einer Kundgebung in New York an den Aufstand erinnert. Inzwischen wird das Ereignis alljährlich auf den Straßen der Welt begangen – der Christopher Street Day (CSD) oder moderner: Pride March. In Berlin wird an diesem Samstag demonstriert. Dazu hat der Queerspiegel ein kleines ABC zusammengestellt.