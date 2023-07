Rampensau für Anfänger Mit dieser Methode wurden Beyoncé und Adele zu Stars

Sei immer du selbst, sei natürlich, heißt es so schön. Aber ist das bei schüchternen oder verklemmten Menschen immer die beste Idee? Ist es in manchen Situationen nicht sogar besser, jemand anderes zu sein? Sich bewusst ein zweites Ich zulegen? Ein Ich, das alles kann, was man selbst nicht zu können meint?