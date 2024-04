Felsenspringen, Wildwasser-Rafting oder Kitesurfen Tipps für Aktivurlaub in der Dominikanischen Republik

Höhenangst sollte man nicht haben, wenn man sich entschließt, dem Flusslauf des Rio Damajagua zu Fuß zu folgen. Denn auf seinem Weg aus dem Gebirge im tropisch-grünen Herzen der Dominikanischen Republik bis zum Meer stürzt sich der Fluss über 27 Stufen. „Charcos“ werden diese Wasserfälle genannt. Ein Naturschauspiel, dass es so wohl nicht häufig gibt in der Welt. Die Charcos de Damajagua sind daher auch eine der Hauptattraktionen an der Nordküste der sogenannten DomRep.