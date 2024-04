Marvin Gaye singt, Möwen kreischen Ostende ist eine Rhapsodie in Naturtönen

Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Vor allem keine schlafenden Seehunde. So lautet die Anweisung auf einem Strandpromenaden-Schild in der belgischen Hafenstadt Ostende. Also: Bei etwaiger Seehund-Sichtung Abstand halten. Weniger empfindlich sind hingegen die Möwen, die die Besucher der Hafenstadt kreischend begrüßen, sobald diese aus dem Bahnhof treten.