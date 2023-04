Montenegro buhlt um Luxusurlauber Russen, Amerikaner und Araber sind süchtig nach dieser Bucht

Adrijana Husic hat Recht. Sie ist die schlechteste Verkäuferin der Welt: Sie beschönigt nichts. Die 38-jährige Montenegrin hat sich früher in NGOs für die Belange von Minderheiten in ihrer Heimat eingesetzt, nun verantwortet sie die Kommunikation für das Immobilienprojekt Portonovi an der Bucht von Kotor – und gibt offen zu: „In Montenegro standen wir immer unter dem Einfluss von Fremden.“ Sogar die Währung ist ferngesteuert. Offizielles Zahlungsmittel ist der Euro, obwohl der Staat nicht dem Euro-Raum angehört. Das Land ist einfach zu klein, um groß dazustehen. Schleswig-Holstein hat mehr Fläche, Frankfurt am Main mehr Einwohner, aber keiner dieser Orte erweckt solch eine Sehnsucht wie die sonnenverwöhnte Küste des Balkanstaates.