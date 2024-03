Urlaub ohne Smartphone? Krass! Der Zeitgeist hat keine Ahnung vom Reisen

Es gab einmal eine Zeit, da verschwand, wer in ein fernes Land reiste. Man war weg, war wirklich weg und zwar mit Haut und Haaren. Man war nicht zu erreichen, allenfalls über poste restante, postlagernde Sendungen, aber das konnte dauern. Da reiste, wer nicht pauschal gebucht hatte, mehr oder weniger auf gut Glück. Fuhr ins Ungefähre, konnte vor und während der Reise nicht wissen, was genau einen erwartet. Ob es am Zielort eine Apotheke gibt. Ob ein Grenzübergang offen ist. Man beraubte sich nicht seiner Zeit, um im Virtuellen alles über die Zukunft zu erfahren.