Waldbaden in der Shoppingmall, Yoga auf dem Wolkenkratzer In Singapur wird Wellness Chefsache

Das kann nicht Singapur sein, die Millionenstadt mit dutzenden Shoppingmalls, Wolkenkratzern und Hotelkomplexen. Statt 50 Etagen-Bürogebäuden stehen am Strand von Pulau Ubin eingeschossige Wohnhäuser, statt konvexen Protzfassaden haben sie Wellblechdächer, statt Ledersesseln in der Lobby warten Plastikstühle auf der Straße. „Das ist Singapur, wie es einmal war“, sagt Goh Zhen Yu, 40 Jahre alt, früher Koch, heute Fahrrad-Guide.

Von dieser untergegangenen Version des Stadtstaates können die Einheimischen und ihre Besucher gerade nicht genug bekommen. Pulau Ubin, übersetzt: die Granitinsel, gilt seit der Coronakrise als beliebtes Ausflugsziel, als Rückzugsort, um Frieden zu finden, Achtsamkeit zu erleben. Zehn Minuten braucht das Fährboot für den einen Kilometer, es hält sich an keinen ausgeklügelten Fahrplan, sondern eine alte Faustregel: Sind zwölf Passagiere am Pier eingetroffen, tuckert der zahnlose Kapitän los.

Auf der zehn Quadratkilometer kleinen Insel gibt es keine Stromleitung, die 30 verbliebenen Haushalte beziehen ihre Elektrizität über Generatoren, die mit Kerosin angetrieben werden. Die sechs Steinbrüche, aus denen der Stoff für das Mammutprojekt Singapur gewonnen wurde, sind geschlossen und mit Wasser vollgelaufen. Urwald wächst auf Pulau Ubin, Affen hangeln sich durch die Bäume, wenige Autos dürfen den Schotter entlangfahren, und nur zwei Campingplätze bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Das reichste Land Südostasiens sieht auf dem Graniteiland wie eine charmante Bruchbudenidylle aus.

Natürlich ist es genau das, was die verwöhnten Großstädter aus den Hochhaussiedlungen daran lieben: die Ahnung vom einfachen, vermeintlich leichteren Leben. Verschiedene Wandergruppen brechen an diesem feuchtheißen Tag in den Dschungel auf, einige Schulklassen schleppen sich mit schweißnassen Gesichtern durchs Dickicht, und Radfahrer erkunden die Wege. „Sie suchen nach Frieden und Ruhe“, sagt Goh Zhen Yu, der sich für seine nicht-asiatischen Gäste ein englisches Pseudonym zugelegt hat: Colin.

Diese neue Innerlichkeit trifft einen Nerv der gesamten Post-Covid-Welt. Seit dem Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen boomen Yoga-Retreats, Achtsamkeitskurse und Wellness-Urlaube. Auch Singapur setzt darauf. Das Tourismusbüro hat vergangenes Jahr seine Zukunftsstrategie verkündet, in der Wellness als Schlüsselfaktor für die Branche festgelegt wurde. Weg vom Shopping-Urlaub, hin zum Wohlfühl-Gesundheitstourismus.

Reisetipps Direkt ab Berlin fliegen mit Scoot, ab 500 Euro. Mit Umstieg über Frankfurt, Doha oder Helsinki möglich, Tickets ab etwa 800 Euro. Gerade eröffnet hat das Pan Pacific Orchard, das vier bepflanzte Terrassen bietet und komplett emissionsfrei auskommen will. Pro Nacht kostet das DZ ab 280 Euro. Diese Reise wurde unterstützt vom Singapore Tourism Board.

Dafür wird in der Fünf-Millionen-Stadt viel getan. Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein dreiwöchiges Wellness-Festival statt, auf dem Veranstalter zum Waldbaden in der riesigen Tropenhalle am Flughafen Changi, zu Meditationskursen in den Riesenradkabinen neben der Formel-Eins-Strecke und Kaltwasser-Therapien auf Wolkenkratzern einluden.

Im Hotel Marina Bay Sands, diesem Dreistelzen-Beton-Giganten, auf dem ein 146 Meter langer Infinitypool thront, können Yogis noch heute die Kriegerpose beim Sonnenaufgang üben – von Donnerstag bis Sonntag bietet ein Fitnessstudio Kurse auf der 56. Etage mit Blick auf die Skyline an.

Wer für innere Ausgeglichenheit nicht den Lift nehmen will, tritt wie Colin in die Pedale und besucht das Naturreservat. Besser leben dank guter Motorik. Das gemietete Mountainbike legt sich elegant in die Kurve, auf den meist flachen Wegen geht es nicht darum, Tempo zu machen, sondern die Umgebung zu schätzen. In der Baumkrone am Wegesrand gackern zwei seltsame Gesellen: Orienthornvögel in schwarz-weißem Gefieder, mit einem dicken Schnabel, so gebogen wie ein Boomerang, und einem Horn darauf. Die Tiere schauen neugierig auf die Zweibeiner. Treten? Sehr guter Witz, wenn man so elegant fliegen kann wie ein Hornvogel.

In dieser künstlichen Tropenhalle am Flughafen finden manchmal Waldbaden-Kurse statt. © Ulf Lippitz

Nach 15 Minuten macht Colin eine Pause an einem Aussichtspunkt. In der brütenden Sonne liegt der Ketam Quarry, der größte Steinbruch, der nun ein kleiner See ist. Ein Geländer hindert Besucher daran, ins kühlende Nass zu springen, „zu gefährlich“, meint Colin, weil man nicht wisse, ob man auf spitzen Felssprüngen landen würde. Erst einmal tief einatmen – und die feuchte Tropenluft spüren. Ganzheitlich die Welt zu erleben, bedeutet manchmal, sie mit Schweiß zu beflecken.

Auf dem Rückweg nimmt Colin eine Abzweigung und stoppt vor einem unscheinbaren Tempel. Auf dem Banner steht auf Deutsch „Berlin Heiligtum“. Angeblich habe während des Ersten Weltkriegs eine deutsche Familie auf der Insel gelebt, die Tochter sei vor britischen Soldaten fortgerannt und soll in einem Steinbruch zu Tode gestürzt sein. Die buddhistischen Einwohner haben daraufhin den „German Girl Shrine“ errichtet. Barbie-Puppen und Mädchenkosmetik sollen das deutsche Kind gnädig stimmen, Gläubigen die Lottozahlen für die nächste Ziehung zu verraten. „Das Mädchen gilt als Glücksbringer“, erklärt Goh Zhen Yu. Hier kann man beten, um geistiges Gleichgewicht und monetäre Sicherheit zu erlangen.

Nach der Insel-Strapaze braucht der Körper Entspannung. In den Shoppingmalls von Chinatown knien dutzende Damen und Herren vor Waschschüsseln, kneten in einer langen Reihe Füße durch und erlösen geschundene Großstädter von ihren Qualen. Der Nächste, bitte! Entspannung ist in diesen Einrichtungen Fließbandarbeit.

Individueller gehen dutzende Hotel-Spas und Retreats mit ausgefeilten Massage-Programmen auf ihre Klientel ein. Das Oasia Spa auf der Insel Sentosa wirbt gleich mit einem ganzen Vormittag für mentale und körperliche Entschlackung. Der Wellness-Komplex befindet sich im rechten Flügel des gleichnamigen Hotels, edle Holzvertäfelung beruhigt die Sinne, abgedunkelte Fenster verstärken das Gefühl der Orientierungslosigkeit. Die dreistündige Behandlung erfolgt in drei Etappen: Körperpeeling, Massage, Detox-Lunch. Die Gäste rühren sich zu Beginn ihre Peeling-Mixtur selbst an. Rohrzucker oder Himalayasalz? Zitronengras- oder Rosenöl? Ein gutes Zeichen, dass man zwischen Wadenzwacken und Rückendurchwalken eindöst. Am Ende warten Tomatensuppe, knackig gekochter Rosenkohl und zwei etwas trockene Fischfilets darauf, dem Körper Nährstoffe für seine Regeneration zuzuführen.

Einige der Wege in Sungei Buloh sind wunderbar ausgebaut. © Lim Wei Xiang

Gesundheitsfördernde Mahlzeiten sind in der Gastro-Metropole Singapur inzwischen überall verfügbar – und für jeden Geldbeutel. Das schicke Restaurant Kaarla bietet auf der 51. Etage des neuen Capita Spring Tower australisch-singaporische Farm-to-Table-Gerichte, deren Zutaten teilweise auf dem Dachgarten nebenan wachsen. Günstiger wird ein kulinarischer Abstecher in die Bollywood Farms im nordwestlichen Stadtteil Kranji. „Welcome to the countryside“ steht am Eingang des Gartens, der als nachhaltiger Bio-Hof mit Holzhütten-Bistro angelegt ist. Für knapp fünf Euro können Gäste vegetarisches Essen bestellen und sich beim Blick in die Natur fragen, ob diese wirklich noch zu Singapur gehöre.

Kranji gilt als Ort, wo es der Mensch noch nicht geschafft hat, einzugreifen. An den Rändern des Stadtstaates hat Ursprünglichkeit eine Chance. Das liegt auch daran, dass Singapur mittlerweile mehr Naturflächen unter Schutz stellt – und die nahegelegenen Feuchtgebiete gehören dazu. Die Sungei Buloh Wetlands können Wanderer über zwei Besucherzentren betreten, ausgewiesene und gut ausgebaute Pfade oder Holzstege weisen den Weg durch das 139 Hektar große Areal. Über eine Holzbrücke geht es ins Herz der Sümpfe, in dem ab September Zugvögel aus dem kalten Norden überwintern.

Ein älterer Herr im Buggy klärt jenseits der Brücke über Sehenswürdigkeiten auf. „Hinten liegt ein Salzwasserkrokodil im Wasser“, sagt er. „Sieht wie ein toter Baumstamm aus, ist aber lebendig.“ Tatsächlich! Knapp 100 Meter entfernt erblicken Naturfreunde das Reptil im schlammig-braunen Meeresarm, etwa vier Meter lang und so schlapp wie nach einer Massagebehandlung im Spa.

Unter der Woche füllen nur wenige Besucher die Pfade, sie haben den stabilen Aussichtsturm beinahe für sich, von wo aus sie Reiher und Rallen beobachten können – und skeptisch die anrückende Moderne. Auf dem gegenüberliegenden Ufer wächst die malaysische Stadt Johor Bahru in die Höhe, weiße Hochhäuser, in denen Arbeitskräfte für den reichen Nachbarn wohnen, und große Malls, in denen Singaporer gern eine günstige Zahnbehandlung buchen.

Blick vom Reservat Sungei Buloh hinüber nach Malaysia. © Ulf Lippitz

Auf den Bäumen stimmen Zikaden ihre Instrumente, am Boden rascheln Echsen durchs Dickicht. Die fast zwei Meter langen Warane sind harmlos, auch wenn sie an fiese Dinosaurier erinnern. Am Wochenende schaut regelmäßig eine Makakenfamilie in Sungei Buloh vorbei, schlau kalkulierend, dass die Wochenendwanderer genug Proviant mitschleppen, vom dem etwas für sie abfällt. Der Wohlstand der Singaporer führt zum Wohlbefinden der Affen. Das nennt man wohl Kreislaufwirtschaft. Ohne die Makaken ist es idyllisch am Wasserarm, keine Belästigung nirgends. Höchstens ein Hinweisschild stört den paradiesischen Frieden: „Seen any suspected swimmers?“ Das Reservat befindet sich an der Seegrenze zu Malaysia, Singapur achtet streng darauf, dass keine illegalen Einwanderer hinüberschwimmen.

Auf dem Weg zurück nach Europa befällt einem die Idee, selbst das Waldbad im Jewel auszuprobieren – dieser gigantischen Tropenhalle am Flughafen, von dessen Glasdach ein Wasserfall in die Tiefe stürzt. Von Enthaltsamkeit kann bei Ankunft keine Rede sein. Um die Halle legt sich ein viergeschossiger Gürtel von Geschäften, Imbissen und Cafés. Passagiere schieben ihre Koffer vor sich her, einheimische Familien drängeln um den besten Selfie-Spot, Musik plärrt aus Lautsprechern. Das Jewel verströmt die Gelassenheit eines überdrehten Bienenschwarms. Das ist das Singapur, das wir kennen.