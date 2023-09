Wie aus Cuxhaven ein führendes Seebad wurde Zum Abendbrot bei Abendroth

Wie eine übergroße, resolute Großmutter steht sie da. Eine, die mit in die Seiten gestemmten Armen den Strand überblickt, um sicherzugehen, dass die Enkel keinen Unfug treiben. Die knapp 30 Meter hohe, aus Holz gezimmerte Figur ist in Wirklichkeit eines der bekanntesten Seezeichen an der Elbe und ein Wahrzeichen Cuxhavens: Die Kugelbake markiert den Punkt, an dem die Elbe in die Nordsee übergeht – die Kugel, die wie ein Kopf auf den Schultern des Gerüsts ruht, dient Seefahrern seit 1703 als Orientierung. Seitdem wurde die Holzkonstruktion, die auch im Wappen der Stadt Cuxhaven abgebildet ist, immer wieder erneuert.