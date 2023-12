Zwischen Sorge und Zuversicht Kangaroo Island bereitet sich auf einen heißen Sommer vor

Am 20. Dezember 2019 schlug ein Blitz im Westen von Kangaroo Island ein. Er verursachte auf Australiens drittgrößter Insel ein Feuer, das sich im trockenen Unterholz zu einem unaufhaltsamen Brand ausweitete und drei Wochen lang loderte. Danach waren mehr als 2000 Quadratkilometer niedergebrannt – eine Fläche doppelt so groß wie Berlin –, zwei Menschen, unzählige Wildtiere und 58.000 Schafe gestorben. Die schlimmste Feuerbrunst in der Geschichte der Insel ging als Black Summer in die Annalen ein.