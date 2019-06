Moritz Honert will Fakten, Fakten, Fakten

Angeblich schreibt ja das Leben die besten Geschichten. Klingt schön. Ist aber Quark. Sonst würden Drehbuchautoren nicht ständig dran herumdoktern, wenn sie mal wieder eins im wahrsten Sinne des Wortes dramatisieren. Egal ob Alan Turing, Stephen Hawking, Freddie Mercury oder nun Elton John. Es wird montiert, unterschlagen, gerafft, verschoben, damit ja der Spannungsbogen stimmt. Leute tauchen auf, die hat es nie gegeben, unschöne Züge werden übertüncht, komplexe Entwicklungen küchenpsychologisch auf eine Handvoll Schlüsselmomente heruntergebrochen. Wurde einfach zu wenig umarmt, der kleine Elton. Klar, dass er da zum Getriebenen werden musste.

Der große Elton hatte im Vorfeld getönt, alles solle so wahrhaftig wie möglich werden. „Rocketman“ lehrt nun aber erneut, dass so richtig viel Wahrhaftigkeit im Film offensichtlich nicht möglich ist.

Drehbuchautor Aaron Sorkin hat sogar mal ganz dreist erklärt: „Meine Treue gilt nicht der Wahrheit, sie gilt dem Geschichtenerzählen.“ Da hatte man ihn unter anderem darauf hingewiesen, dass Mark Zuckerberg zum Zeitpunkt, da er Facebook programmierte, kein enttäuschter Single war, wie Sorkin das in „The Social Network“ unterstellt.

Die Biopics verwandeln Fiktion in Fakt

Ja, und?, mag man nun einwenden. Ist doch nur ein Film und Film kein Journalismus. Im Kino will man was erleben, möglichst bunt, laut, dramatisch soll es sein, und wenn dabei geweint und gelacht wird, umso besser. Für den fiktiven Blockbuster-Budenzauber mag das gelten. Aber Hollywoods dramatisierte Biografien sind eben keine harmlosen Paralleluniversen, die einen für 120 Minuten aus dem Alltag entführen. Im Gegenteil. Sie verwandeln auf höchst bedenkliche Weise Fiktion in Fakt. Das Bild hat eine unglaubliche Macht. Jean-Luc Godard hat nicht übertrieben, als er sagte: „Film ist die Wahrheit 24 Mal in der Sekunde“ – auch wenn er da bestimmt nicht an die Zuschauer dachte, die sich bis heute bei der ARD melden, wenn in der „Lindenstraße“ mal wieder ein Zimmer frei wird.

Gut, oft mag der Schaden überschaubar sein. Für viele Millionen hat König Georg VI. jetzt eben einen Sprachfehler – der nie so ausgeprägt war wie in „The King’s Speech“ behauptet. Aber was ist, wenn Regisseur Arthur Penn Mörder wie „Bonnie und Clyde“ zu romantischen Outlaws verklärt? Was, wenn Kathryn Bigelow in „Zero Dark Thirty“ mit ihrer fehlerhaften Darstellung der Jagd auf Bin Laden ein Plädoyer für Folter hält?

Es geht um gesellschaftliche Verantwortung

Deshalb sollte sich die Debatte, ob Biopics das Leben zugunsten der Geschichte biegen dürfen, weniger um künstlerische Freiheit als um gesellschaftliche Verantwortung drehen. Wir erleben derzeit eh schon einen bedenklich laxen Umgang mit Tatsachen. Klimawandel, Impfen, 9/11: Soll doch jeder glauben, was er will. Experten, Presse, Politik? Lügen doch sowieso alle. Fakten? Ach, es gibt doch „alternative“.

Wahrheit war mal ein hohes Gut. Ein gemeinsamer Boden, auf dem Dispute ausgetragen werden konnten. Eine Gesellschaft, die sich davon verabschiedet, die akzeptiert, dass sich jeder seine eigene kleine Welt zimmert, eine Gesellschaft, die im Geiste Oscar Wildes eine schöne Lüge der langweiligen Wahrheit vorzieht, zerstört sich selbst. Denn mit Fug und Recht könnte man fragen: Wenn ein Aaron Sorkin die Wirklichkeit zu seinem eigenen – ja, auch finanziellen – Vorteil biegen darf, warum sollte eine Hochstaplerin wie Anna Sorokin es nicht ebenso dürfen? Warum bekommt der eine einen Oscar und die andere jetzt vier Jahre Knast? Wenn es dem Rapper Dr. Dre erlaubt ist, seine Biografie in „Straight outta Compton“ zu schönen, warum sollte ein Dr. med das bei seiner nächsten Bewerbung nicht auch tun?

Zu leben ist eine Kunst, sicher, aber keine, die es lohnt, sie der Wahrheit zu opfern.