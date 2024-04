Schadet die Kita gerade den Kleinsten? „Ein Kind unter vielen zu sein, bedeutet Stress“

Die Betreuung von Kleinkindern in Kitas ist längst zur Norm geworden. 34 Prozent aller Kinder unter drei Jahren werden in Deutschland außerfamiliär betreut, bei Kindern zwischen drei bis Schuleintrittsalter liegt die Quote bei 92 Prozent. Doch es gibt Kritiker, die sagen, dass Fremdbetreuung massive körperliche, psychische und soziale Auswirkungen haben kann. Manche seien unumkehrbar und würden der Gesellschaft auf Jahrzehnte hin schaden.