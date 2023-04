Schlank per Spritze? Was den Hype um das Medikament Ozempic gefährlich macht

Elon Musk hat es schon genommen, Kim Kardashian vermutlich auch, in den sozialen Medien dokumentieren Nutzer:innen, wie sie damit in relativ kurzer Zeit Gewicht verlieren. Es geht um Ozempic, ein Medikament, das den Hunger zügelt und damit das Abnehmen vereinfacht.

Doch dafür ist Ozempic eigentlich nicht vorgesehen. Das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid ist für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen, in den USA ebenso wie in Europa. Dennoch wird das Präparat häufig ohne medizinischen Grund genommen, um ein paar unerwünschte Kilos loszuwerden.

Besonders in den USA zieht dieser fragwürdige Trend weite Kreise. In New York sind einige Restaurants bereits dazu übergegangen, kleinere Portionen anzubieten. „Die Kunden haben gesagt, dass das Essen fantastisch war, aber sie fühlen sich satt – wir wollen nicht, dass sie überfordert sind, wenn sie keinen Hunger haben“, sagte ein Restaurantbesitzer der „New York Post“. Er biete von beliebten Gerichten nun eine kleinere Variante an.

Bei der Oscar-Verleihung im März machte sich Moderator Jimmy Kimmel über den fragwürdigen Trend lustig. „Alle sehen so großartig aus“, sagte er ins Publikum. „Wenn ich mich hier umsehe, kann ich nicht anders als mich zu fragen: Ist Ozempic das Richtige für mich?“

Dass viele Prominente zu Ozempic greifen, ist längst kein Geheimnis mehr – auch wenn einige es nicht zugeben wollen. Kim Kardashian, die ihre Rundungen sonst selbstbewusst in Szene setzt, zeigte sich bei der Met-Gala im vergangenen Jahr in einem Glitzerkleid von Marilyn Monroe auffällig schlank.

In drei Wochen habe sie sieben Kilo abgenommen, sagte Kardashian. Sofort wurde vermutet, dass Ozempic dahintersteckt. Andere, wie Tesla-Chef Elon Musk, geben offen zu, das Medikament zu nutzen. Auf Tiktok hat der Hashtag #ozempic mehr als 776 Millionen Aufrufe.

„Dieses Medikament entwickelt sich zum Life-Style-Produkt“, sagt Elke Reinert. Je mehr darüber gesprochen und geschrieben werde, desto öfter verschrieben Ärzt:innen ihren Patient:innen Ozempic, beobachtet die Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Essstörungen am Universitätsklinikum Freiburg.

Denn das Besondere an dem Diabetes-Medikament ist sein Nebeneffekt: Patient:innen mit starkem Übergewicht, bei denen Diätversuche bislang erfolglos waren, nehmen damit ab.

Ozempic wird einmal pro Woche gespritzt. Es enthält den Wirkstoff Semaglutid, der das Darmhormon GLP-1 nachahmt: Es wird beim Essen freigesetzt und regt in der Bauchspeicheldrüse die Produktion von Insulin an, das den Blutzuckerspiegel reguliert.

Das Medikament wirkt sich zudem auf den Appetit aus. Es sendet Signale ans Gehirn, die den Hunger dämpfen und das Sättigungsgefühl verstärken. Viele berichten davon, dass ihnen regelrecht übel wird, wenn sie zu viel Nahrung aufnehmen.

Während einige keine großen Unterschiede merken, liegt bei anderen die Verdauung fast lahm. „Ein Patient hat Ozempic nach vier Wochen abgesetzt, weil nichts mehr ging“, sagt Reinert. Als weitere Nebenwirkungen können Durchfall und Erbrechen auftreten.

Abnehm-Effekt ist nicht von Dauer

Laut einer Studie, die 2021 im „New England Journal of Medicine“ erschien, verlieren Patent:innen im Schnitt 15 Prozent des Körpergewichts innerhalb von eineinhalb Jahren. Der Abnehm-Effekt ist nicht dauerhaft. Er hält nur so lange an, wie Ozempic eingenommen wird. Setzt man es ab, geht auch das Sättigungsgefühl verloren, das normale Essverhalten kehrt zurück und damit meist auch das verlorene Gewicht.

Plus-Size-Model und Influencerin Remi Bader hat eigenen Angaben zufolge das Doppelte an Gewicht zugenommen, nachdem sie Ozempic abgesetzt hatte. „Meine Essattacken wurden so viel schlimmer“, sagte sie im Podcast „Not Skinny But Not Fat“.

Expertin Reinert berichtet von einer Patientin, die mit dem Medikament 30 Kilo verlor – und das gleiche Gewicht wieder zunahm, als sie auf Ozempic verzichtete.

Man müsste das Präparat ein Leben lang nehmen, sagt Reinert. Ob das Folgen hat, sei noch nicht klar. Tierversuche deuten darauf hin, dass der Wirkstoff Semaglutid das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöhen könnte. Doch Langzeitstudien gibt es noch nicht.

Schon gar nicht für jene Fälle, in denen das Medikament ohne medizinischen Grund eingenommen wird. Viele Expert:innen warnen deshalb vor der sogenannten Off-Label-Nutzung.

„Ozempic Face“ beschäftigt Mediziner:innen

Dermatolog:innen beschäftigen sich jedoch bereits mit einem Phänomen namens „Ozempic Face“. Gemeint ist ein ausgelaugt oder eingefallen wirkendes Gesicht. Es ist keine direkte Folge des Medikaments, sondern vielmehr des schnellen Gewichtsverlustes.

„Das ist eher bei denjenigen zu beobachten, die nicht mit Fettleibigkeit oder Typ-2-Diabetes zu kämpfen hatten und die dieses Medikament für einen geringen Gewichtsverlust aus Eitelkeit einnehmen, was ich nicht empfehle“, sagte Spencer Nadolsky, Spezialist für Adipositas, in der britischen Ausgabe der „Glamour“.

Die körperlichen Auswirkungen sind das eine, die psychischen das andere. Welche Bedeutung haben Ernährung, Sport, eine gesunde Lebensweise noch, wenn eine Spritze die Lösung verspricht?

Die Verantwortung für den eigenen Körper werde an äußere Faktoren abgegeben, sagt Psychotherapeutin Elke Reinert. Man führe sich Essen zu, durch das man zunimmt, dann führe man sich ein Medikament zu, um wieder abzunehmen. „Das Gefühl der Selbstwirksamkeit geht verloren, auf Dauer bringt das nicht viel.“

Nur in Verbindung mit einer bewussten Lebensweise könne Ozempic einen anhaltenden Effekt haben. Ansonsten verschiebe das Medikament das Problem nur auf später.

Die Verfügbarkeit einer Abnehm-Spritze wirkt sich auch auf unsere Körperwahrnehmung aus. Die Bewegung der Body Positivity will seit Längerem die Diskriminierung bestimmter Körperformen überwinden. Doch mit dem Hype um Ozempic schwappt in den sozialen Medien ein Trend wieder auf, den in den 1990er Jahren Models wie Kate Moss geprägt haben: „Heroin Chic“. Damals wurden ungesund schlanke Körper zum Schönheitsideal. Und heute?

„Auf Zeitschriften oder in der Werbung sind normale oder fülligere Körper noch immer die Ausnahme“, sagt Psychotherapeutin Elke Reinert. Dass dicke Körperformen akzeptiert werden, sehe sie nicht. Vielleicht würden sie ein bisschen mehr toleriert als früher. „Aber das Ideal des schlanken Körpers wird immer noch angestrebt und angepriesen.“

Anja Hilbert sieht bei dem Hype um Ozempic die Gefahr, dass der Druck auf übergewichtige Menschen steigt. Für diejenigen, die das Medikament erfolgreich anwenden, werde sich das Wohlbefinden wahrscheinlich verbessern, sagte die Professorin für Verhaltensmedizin und psychologische Leiterin der Adipositasambulanz am Universitätsklinikum Leipzig kürzlich dem Tagesspiegel.

„Aber gleichzeitig wird es immer noch Personen geben, die dieses Medikament nicht einnehmen können oder wollen, es sich vielleicht auch nicht leisten können, wenn es nicht von den Krankenkassen getragen wird. Diese Menschen geraten dann unter einen erhöhten gesellschaftlichen Druck.“

Die Kosten für Ozempic werden nur übernommen, wenn ein medizinischer Grund vorliegt. Ansonsten muss man das Geld selbst aufbringen. Mehrere Hundert Euro kostet Ozempic im Monat, in den USA sind es knapp 1000 Dollar. Für die meisten Menschen dürfte das auf eine längere Zeit unerschwinglich sein.

Obwohl die Kosten hoch sind, ist die Nachfrage riesig, vor allem in den USA. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung gelten dort als übergewichtig. Doch seitdem Ozempic als Abnehm-Mittel gehypt wird, fehlt es Patient:innen, die dringend darauf angewiesen sind. „Hört auf, Ozempic denjenigen zu stehlen, die es tatsächlich zum Überleben brauchen, nur um dünner auszusehen“, schreibt eine Nutzerin auf Tiktok.

Lieferengpässe auch in Europa

Begünstigt wird diese Entwicklung von der offenbar laxen Verschreibungspraxis in den USA. Ein Rezept sei leicht zu bekommen, ist immer wieder in sozialen Medien zu lesen. Die US-Komikerin Chelsea Handler sagte der „New York Post“, ihr Arzt verschreibe Ozempic jedem, der es wolle.

Weil das Medikament in den USA knapp wird und obendrein in Kanada günstiger ist, kaufen immer mehr US-Amerikaner im Nachbarland. Während sie zuvor kaum ins Gewicht fielen, machten sie im Januar und Februar plötzlich 15 Prozent der Käufer aus. Die kanadische Provinz British Columbia kündigte deshalb an, den Verkauf von Ozempic an Nicht-Kanadier stark einzuschränken, um die Versorgung der eigenen Bevölkerung sicherzustellen.

Auch in Europa kommt es zu Lieferengpässen bei Ozempic. Im März teilte der Hersteller Novo Nordisk mit, dass die Engpässe „voraussichtlich im Jahr 2023 andauern werden“. Es sei „noch nicht absehbar, ab wann die Nachfrage vollständig gedeckt werden kann.“

Der dänische Pharmakonzern hat ein weiteres Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid auf den Markt gebracht. Es ist höher dosiert als Ozempic und in den USA und der EU auch zur Behandlung von Adipositas, also starkem Übergewicht, zugelassen. In Europa kommt das Medikament allerdings noch nicht zur Anwendung. Es ist nicht verfügbar, die Nachfrage ist zu groß.

